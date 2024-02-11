2022'de başlayan ve mühendislik sırlarının çalınması çerçevesinde dönen davada uzlaşma sağlandı.

Her büyük şirket gibi Apple da yeni çalışan işe aldığında çalışanlarıyla bir ‘gizlilik sözleşmesi’ imzalıyor. Şirketten ayrılan bazı çalışanlarınsa imzaladıkları gizlilik sözleşmesine aykırı tutum sergilediği iddia edilmişti. Apple da ticari sırlarını açığa çıkardığını söylediği eski çalışanlarına dava açtı.

Santa Clara merkezli çip şirketi Rivos’u da bu bağlamda ticari sırları çalmakla suçlayan Apple, 2023’ün eylül ayında karşı davayla karşı karşıya kalmıştı. İkili, en sonunda uzlaşmaya vardı. Sonuçların da 15 Mart 2023 tarihine kadar çözülmüş olması bekleniyor.

Davalar 2022’de başlamıştı.

Rivos, onlarca Apple çalışanını işe alırken Apple bilgilerine dayalı bir yonga teknolojisi geliştirmekle suçlanıyordu. Şirkete açtığı davada 10 yılı aşkın araştırmalar ve milyarlarca dolarlık yatırımlarla kendi çipini geliştirdiğini belirten Apple, bunun da öncesinde, sadece çip bilgisine sahip çalışanların Rivos tarafından tercih edildiğini öne sürmüştü.

İronik bir şekilde eski Apple çalışanları, USB bellekler ve AirDrop yoluyla söz konusu bilgileri kendi kişisel cihazlarına aktarmışlardı.

Dava neticesinde Apple, Rivos sistemlerine göz atıp kendine ait olan bilgileri geri alma hakkına sahip olacak. Yani buna Rivos sistemlerinin adli yollarla incelenmesi diyebiliriz. Mühendislerin durumu ise henüz netlik kazanmış değil. Zira bu kişiler bilgileri kendileri de paylaşmış olabilirler, Rivos tarafından yönlendirilmiş de olabilirler.

Bu uzlaşma neticesinde davanın 15 Mart'a kadar çözülmesi bekleniyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?