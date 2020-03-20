WATTSUGAR ile 4 Farklı Apple Cihazını Aynı Anda Şarj Edin

Sahip olduğunuz neredeyse tüm Apple cihazları tek bir noktadan şarj etmek ister miydiniz? Cevabınız evetse, bir Kickstarter projesi olan WATTSUGAR’a göz atmanızda fayda var. WATTSUGAR, aynı anda dört farklı Apple cihazını kablolu ve kablosuz olarak şarj etmenize imkan tanıyor.

Akıllı telefonlar, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar ve kablosuz kulaklıklar derken, dört bir yanımız şarj cihazları ve çok sayıda fiş, kablo ve adaptörle doldu. WATTSUGAR, bu karmaşaya harika bir çözüm sunuyor. Tüm Apple cihazların tek bir noktadan şarj olmasını sağlayan ürün, son derece küçük ve kompakt bir tasarıma sahip.

MacBook, iPhone, Apple Watch ve AirPods olmak üzere dört farklı Apple ürününü aynı anda hem kablolu hem de kablosuz olarak şarj edebilen WATTSUGAR, yanınızdan bir an bile ayırmak istemeyeceğiniz bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Kickstarter projesi olan WATTSUGAR, normal kablolu bir şarj cihazından çok daha fazlası. 5000mAh büyüklüğündeki Powerbank ile tren, uçak ve otomobil gibi yerlerde cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilen WATTSUGAR, aynı zamanda 10W Qi kablosuz hızlı şarj ile telefonları, AirPod'ları ve Apple Watch’ları besleyebiliyor.

Hem Power Delivery 3.0 hem de Quick Charging 3.0'ı destekleyen ürün, maksimum 60W değerinde bir güç çıkışına sahip. WATTSUGAR, bir MacBook’u sadece 1.5 saatte yüzde 100 oranında şarj edebiliyor. USB-C ve USB-A girişlerini destekleyen ürün, tüm kablolarınıza ve duvar prizlerine veda etmenizi sağlıyor.