Apple, Sevgililer Günü için yeni bir reklam filmi yayımladı. Bu reklam filmi, hediye arayışında olanlara şık bir alternatif sunuyor. İşte o reklam filmi ve odaklandığı ürün...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni bir reklam filmi yayımladı. Bu reklam filmi, Apple'ın nispeten yeni bir ürününün tanıtımı için özel olarak tasarlanmıştı. Peki o reklam filmi ve yeni ürün neydi?

Apple bünyesinde çalışmalarını sürdüren Beats, Haziran 2024'te yeni bir kablosuz hoparlör duyurmuştu. "Beats Pill" olarak isimlendirilen bu kablosuz hoparlör, üst düzey ses kalitesi, IP67 su geçirmezlik ve 24 saat kesintisiz kullanım gibi özellikler sunuyordu. İşte hazırlanan reklam filmi de bu ürüne odaklanıyor.

İşte Apple'ın Beats Pill için yayımladığı reklam filmi:

Oldukça kısa olan reklam filmi, Apple'ın her zaman yaptığı eğlenceli işlerden bir tanesi. Bu reklam filminde kırmızı renkli bir Beats Pill'in üzerinde "Mine" yazan bir pankart bulunuyor. Yanına gelen beyaz renkli Beats Pill, kaç saattir müzik çaldığını soruyor. Reklam filmi, kırmızı Beats Pill'in "17 saat" demesi ve Beats Pill'in 24 saatlik kullanım süresinin ekrana yansıtılması ile son bulunuyor.

Beats Pill, Türkiye pazarına da girmiş olan bir ürün. Küresel pazarlarda 150 dolar (yaklaşık 5.350 TL) olan ürünün Türkiye'deki resmî satış fiyatı ise 7.299 TL. Apple'ın resmî internet sitesinden alabileceğiniz kablosuz hoparlör, Sevgililer Günü hediyesi arayışında olanlar için şık bir alternatif olabilir.