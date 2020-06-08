Apple, insanların sosyal mesafe kuralına uyarken dahi sevdikleriyle fotoğraf çekilebilmesini sağlayan bir selfie çözümü üzerinde çalışıyor. Şirket, uzaktan grup selfie'leri çekebilmeyi sağlayacak bir yazılımın patentini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uymak zorunda kaldığı sosyal mesafe önlemleri, rahatça bir araya gelmelerini zorlaştırıyor. Ancak Apple, insanların fiziksel olarak uzak kalsalar bile sosyal medyadaki fotoğraflarda bir araya gelmelerini sağlayacak bir yazılım için patent aldı.

Apple, salgının insanlar arasına koyduğu mesafeyi en azından fotoğraflarda ortadan kaldıracak ve yapay grup selfie çözümü üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Patente göre, bir Apple ürünü kullanıcısı, arkadaşlarını bir grup selfie'sinde yer almaya davet edebilecek. Böylece birbirinden uzak olan kişiler, fotoğraflarda bir araya gelecek.

Apple'dan salgın sürecine uzaktan selfie çözümü

Apple'ın üzerinde çalıştığı selfie yazılımı, insanların fotoğraflarını tek bir kare üzerinde düzenleyecek. Selfieler, fotoğrafları, galerideki video veya canlı akış görüntülerini içerebilecek. Grup selfiesi daveti gönderen kullanıcı, görsel içeriğini değiştirebilecek ve kendini grup içinde farklı bir konuma yerleştirebilecek. Bir kullanıcı, kendisine davet gönderildiğinde cihazının ekranında grup selfie'sine katılıp katılmak istemediğini soran bir bildirim alacak.

Uzaktan selfie fikri, küresel bir salgın döneminde kullanışlı bir fikir olabilir. Fikir, henüz patent olarak karşımıza çıksa da koronavirüs nedeniyle gerçek bir uygulama olarak geliştirilip kullanıcılara sunulabilir. Apple, yapay selfie çözümü için ilk kez 2018'de başvuru yaptı ve patent geçtiğimiz günlerde, 2 Haziran'da yayınlandı.