Video içeriklere son dönemde büyük önem veren Apple, TV uygulamasında köklü değişikliklere gidiyor. Bu değişikliklerin temel amacı ise daha sade bir deneyim sunmak.

Özellikle pandemi döneminde büyük atılım gerçekleştiren yayın platformlarının başarısını fark eden teknoloji devlerinden biri de Apple olmuştu. Bu dönemde Cupertino merkezli firma, farklı uygulamalar ve platformlar üzerinde çalışıyordu. Bunlardan biri de Apple'ın TV uygulamasıydı.

Bloomberg'dan Mark Gurman'a göre, Apple, "bu yılın ilerleyen dönemlerinde şirketin çeşitli video önerilerini bir araya getirme adımı" atarak TV uygulamasını yeniden tasarlayacak. Gurman'a göre güncelleme muhtemelen aralık ayında tvOS 17.2 ile birlikte gelecek.

Apple, bazı uygulamaları sonlandırabilir

Apple'ın ilk kez 2016 yılında piyasaya sürdüğü TV uygulaması, yıllar içinde iTunes, Apple TV+, canlı sporlar ve üçüncü taraf yayın platformlarını da bir araya getirmişti. Şimdi ise yapılacak olan revizyonla birlikte Apple TV'de iTunes Filmler gibi özel uygulamalar sona erecek. Ayrıca iPhone ve iPad'deki iTunes Mağazası'nda yer alan film ve TV kısmı da kaldırılacak. Gurman'a göre Apple'ın yapacağı bu yeniliklerin temelinde ise kullanıcılar için ana TV uygulaması olma isteği var. Böylece Apple hem kullanıcılarının bir içerik izlemek için ilk başvuru noktası olacak hem de Apple'ın kendi yapımlarının önünü açacak.

Apple'ın aslında böyle bir düzenleme yapması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Netflix benzeri bir menü ile bütün yayın platformlarını bir araya toplayan Apple TV uygulamasının gelecekteki gelişmelere de yer açması böylece mümkün olabilir. Apple'ın özellikle spor yayınları konusunda çok ciddi girişimleri bulunuyor.