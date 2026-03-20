Apple, 'Yapay Zekâya Girmeden' Yapay Zeka Sayesinde 900 Milyon Dolar Kazandı: Peki ama Nasıl?

Apple, 2025 yılında yapay zekâ uygulamalarından doğrudan model geliştirmeden yaklaşık 900 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin kazancı, App Store üzerinden aldığı komisyonlarla oluşurken en büyük payın ChatGPT’den geldiği belirtildi.

Yapay zekâ yarışında dev şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla öne çıkmaya çalışırken, Apple farklı bir strateji izliyor. Şirket, kendi büyük dil modelini agresif şekilde pazarlamak yerine App Store ekosistemi üzerinden gelir elde etmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan son veriler de bu yaklaşımın finansal karşılığını net şekilde gösteriyor. Apple’ın, 2025 boyunca üretken yapay zekâ uygulamalarından yaklaşık 900 milyon dolar kazandığı ifade ediliyor.

Apple, gelirini App Store komisyonlarından elde ediyor.

Apple’ın bu alandaki kazancı, doğrudan geliştirdiği bir yapay zekâ ürününden değil; App Store’daki uygulamalardan aldığı komisyonlardan geliyor. Şirket, uygulama içi satın alımlar üzerinden ilk yıl yüzde 30’a kadar, sonraki dönemlerde ise yüzde 15 seviyesinde komisyon alıyor.

Gelirin büyük kısmı ChatGPT’den geliyor.

Yapay zekâ uygulamalarından elde edilen gelirin önemli bölümü ChatGPT tarafından sağlanıyor. Verilere göre toplam gelirin yaklaşık yüzde 75’i bu uygulamadan gelirken, diğer yapay zekâ uygulamaları daha sınırlı bir paya sahip.

Tüm bu tablo, Apple’ın yapay zekâ alanında doğrudan rekabet etmek yerine mevcut ekosistemini kullanarak dolaylı bir gelir modeli kurduğunu gösteriyor. iPhone ve App Store’un geniş kullanıcı tabanı, şirket için güçlü ve sürdürülebilir bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.