Instagram 'Akış yenilenemedi' sorunu nasıl çözülür?

Instagram mobil uygulamasını açıp ana sayfayı yenilediğiniz zaman karşınıza ‘Instagram akış yenilenemedi’ yazısı çıkarsa hemen Instagram çöktü mü diye düşünmeyin. Bu sorunun pek çok farklı nedeni ve kolayca uygulayabileceğiniz çözüm yöntemleri var. Gelin ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu nedir, neden olur, nasıl çözülür tüm detaylarıyla inceleyelim.

Özellikle son yıllarda yayınladığı güncellemelerle Instagram artık bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası haline geldi. Durum böyle olunca ‘Instagram akış yenilenemedi’ gibi basit bir sorun bile günlük hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor. Çoğu kullanıcı böyle bir durumda Instagram çöktü mü diye endişeye kapılıyor ama ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunun pek çok farklı nedeni olabilir.

Çoğu zaman ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu ile mobil uygulamayı uzun bir süre kullanmadıktan sonra ana sayfayı yenilemek istediğinizde karşılaşırsınız. Son zamanlarda sık sık yaşandığı için platformun çöktüğünü düşünmeniz normal fakat internet bağlantı kalitesi gibi basit durumlar bile bu soruna neden olabilir. Gelin ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu nedir, neden olur yakından bakalım ve bu sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

Hiç bilmeyenler için ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu nedir?

Instagram mobil uygulamasında ya da internet tarayıcınız üzerinden açtığınız Instagram internet sitesinde ana sayfayı yenilemek istediğiniz zaman, bu durumun gerçekleşmemesi durumunda karşınıza ‘Instagram akış yenilenemedi’ şeklinde bir uyarı yazısı çıkar. Bu yazının çıkma nedeni, Instagram akışının bir sorun nedeniyle yenilenemiyor olmasıdır.

‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu neden olur? İşte sebepleri:

İnternet bağlantı sorunları

Uygulama içi sorunlar

Güncel olmayan mobil uygulama

Güncel olmayan işletim sistemi

Hesap sorunları

İnternet bağlantı sorunları:

‘Instagram akış yenilenemedi’ sorununun en sık karşılaşılan nedenlerinden bir tanesi internet bağlantı sorunlarıdır. Cihazınız herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı değilse ya da mobil veriniz açık değilse Instagram akışı yenilenmez. Eğer bağlı olduğunuz Wi-Fi ağınız ya da mobil bağlantınız zayıfsa da akış yenileme sorunu oluşacaktır.

Uygulama içi sorunlar:

Son zamanlarda sık sık yaşanan bir durum olduğu için alıştığımız üzere Instagram mobil uygulaması ya da direkt olarak Instagram’ın kendisinde bir sorun olabilir. Sunucuların çökmesi gibi büyük durumlar ya da son güncelleme hatası gibi küçük durumlar da ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorununa neden olabilir.

Güncel olmayan mobil uygulama:

Kullandığımız tüm mobil uygulamalar gibi Instagram mobil uygulaması da zaman zaman küçük hataları düzeltmek ya da yeni özellikler sunmak için güncellemeler yayınlar. Yeni güncelleme geldiği zaman eski versiyon düzgün çalışmayabilir ve ‘Instagram akış yenilenemedi’ gibi sorunlara neden olabilir.

Güncel olmayan işletim sistemi:

Instagram mobil uygulamasının son yayınlanan sürümünü kullanıyor olsanız bile belki iOS ya da Android işletim sisteminize gelen güncellemeyi yüklememiş olabilirsiniz. İşletim sistemleri ile mobil uygulamaların en yeni güncellemeleri senkronize çalıştıkları için güncellenmediği durumlarda sorun oluşabilir.

Hesap sorunları:

Çok sık karşılaşılmasa bile Instagram hesabınızdaki sorunlar nedeniyle ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Instagram hesabınız çalınmış, saldırıya uğramış ya da platform tarafından askıya alınmış olabilir. Bu tür durumlarda da ortaya benzer sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Peki ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu nasıl çözülür?

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Yöntem #2: Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizleyin.

Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizleyin. Yöntem #3: Uygulama mağazasında bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Uygulama mağazasında bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Yöntem #4: Ayarlar üzerinden işletim sisteminize gelen yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Ayarlar üzerinden işletim sisteminize gelen yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Yöntem #5: Hesabınıza yapılan girişleri kontrol edin.

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin:

Dalgınlıkla Wi-Fi özelliğini ya da mobil verinizi kapatmış olabilirsiniz. Ayarlar sayfası üzerinden Wi-Fi özelliğini aktif hale getirin ve her zaman kullandığınız ağa bağlandığınızdan emin olun. Eğer bu yöntem ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorununu çözmediyse farklı internet sitelerini açmayı deneyin.

Modem ya da internet servis sağlayıcınız kaynaklı bir sorun nedeniyle Wi-Fi ağınıza ya da internete bağlanamıyor olabilirsiniz. Benzer şekilde mobil veriniz açık olmasına rağmen ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu almaya devam ediyorsanız telefonunuz çekmiyor, internet paketiniz bitmiş ya da GSM operatörü kaynaklı bir sorun oluşmuş olabilir.

Yöntem #2: Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizleyin:

Adım #1: Android cihazınızdaki Instagram mobil uygulamanızın üzerine basılı tutun.

Android cihazınızdaki Instagram mobil uygulamanızın üzerine basılı tutun. Adım #2: Uygulama hakkında sayfasına ulaşın.

Uygulama hakkında sayfasına ulaşın. Adım #3: Bellek sayfasını açın.

Bellek sayfasını açın. Adım #4: Önbelleği temizle butonuna dokunun. ya da

Önbelleği temizle butonuna dokunun. Adım #5: iOS cihazınızdaki Ayarlar sayfasını açın.

iOS cihazınızdaki Ayarlar sayfasını açın. Adım #6: Genel sayfasını açın.

Genel sayfasını açın. Adım #7: iPhone Saklama Alanı sayfasını açın.

iPhone Saklama Alanı sayfasını açın. Adım #8: Instagram uygulamasını bulun.

Instagram uygulamasını bulun. Adım #9: Önbelleği Temizle butonuna dokunun.

Önbelleği Temizle butonuna dokunun. Adım #10: Böyle bir buton yoksa Instagram mobil uygulamasını silin ve yeniden yükleyin.

Instagram mobil uygulamanızı ne zamandır kullandığınıza göre değişen boyutta önbellek verisi depolanır. Önbellekte çok fazla veri olduğu zaman ‘Instagram akış yenilenemedi’ ve benzeri sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yukarıdaki adımları uygulayarak uygulama önbelleğini temizleyebilirsiniz.

Yöntem #3: Uygulama mağazasında bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin:

Güncel olmayan bir Instagram mobil uygulaması da ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorununa neden olabilir. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınızdaki App Store, Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızdaki Google Play Store uygulama mağazalarını ziyaret ederek güncellemeleri kontrol edin ve varsa yükleyin. Bir daha böyle bir sorunla karşılaşmamak için uygulama güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesi talimatını verebilirsiniz.

Yöntem #4: Ayarlar üzerinden işletim sisteminize gelen yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin:

‘Instagram akış yenilenemedi’ sorununa güncel olmayan işletim sisteminin neden olduğunu düşünüyorsanız iOS ya da Android cihazınızın Ayarlar sayfasına giderek yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve varsa yükleyin. İşletim sisteminize ve versiyonuna bağlı olarak güncelleme sayfasının yeri değişiklik gösterebilir fakat Ayarlar sayfası üzerinden mutlaka ulaşırsınız.

Yöntem #5: Hesabınıza yapılan girişleri kontrol edin:

Eğer hesabınız Instagram tarafından askıya alındıysa profil sayfanıza girdiğiniz zaman bunu görebilirsiniz. Ancak ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorununa neden olabilecek bir tür saldırı yaşadıysanız hemen fark edemeyebilirsiniz. Instagram Ayarlar sayfasındaki Güvenlik sekmesi üzerinden hesabınıza yapılan girişleri kontrol edin. Sizin yapmadığınız bir giriş varsa hemen tüm cihazlardaki oturumu kapatın ve şifrenizi değiştirin. Bu tür durumların önüne geçmek için iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanabilirsiniz.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram ana sayfasını yenilemek istediğiniz zaman karşınıza çıkan ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu nedir, neden olur gibi merak edilen soruları yanıtlayarak kolayca uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerinden bahsettik. Eğer tüm bu yöntemleri uygulamanıza rağmen sorun çözülmüyorsa Instagram Destek sayfası ile iletişime geçebilirsiniz.