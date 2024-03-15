Apple'ın Kanada merkezli yapay zekâ girişimi DarwinAI'ı satın aldığı ortaya çıktı. Anlaşma bedeli bilinmezken Apple'ın bu şirketi neden satın aldığı bariz bir şekilde anlaşılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, bu yılın başlarında Kanadalı yapay zekâ girişimi DarwinAI'ı sessiz sedasız satın aldığı ortaya çıktı. Apple, bu firmadaki tüm çalışanları da kendi yapay zekâ bölümüne transfer etti. Konuya aşina kaynaklar, satın alım bedeli ile ilgili bir şey söylemediler.

DarwinAI, adını çok duymamış olsak da sektördeki önemli isimlerinden biri. Çünkü bu firma, sahip olduğu yapay zekâ çalışmalarından ziyade, geliştirilmiş olan yapay zekâ teknolojilerini küçültüp, hızlandırması ile biliniyor. Böylelikle DarwinAI'dan hizmet alan yapay zekâ şirketleri, tasarladıkları ürün ve hizmetleri son kullanıcıya çok daha rahat bir şekilde sunabiliyorlardı.

2022 yılında 15 milyon dolar değerlemeye sahipti

Edinilen bilgilere göre DarwinAI, 2022 yılı itibarıyla 15 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. Honeywell Ventures ve Inovia Capital gibi yatırım firmaları ise DarwinAI'ın başlıca yatırımcıları arasında yer alıyordu. Bu arada; Lockheed Martin ve Intel gibi firmaların, zamanında DarwinAI ile iş birlikleri yaptıkları da öğrenilen bilgiler arasında.

Apple'ın iOS 18 ile iPhone sahiplerine yapay zekâ odaklı teknolojiler sunacağı zaten biliniyor. İşte bu satın alma, tam da bununla ilgili gibi görünüyor. Neticede bu firmanın uzmanlık alanı, az önce de belirttiğimiz gibi yapay zekâ teknolojilerini küçültüp, hızlandırmak. Hâl böyle olunca bulut yerine iPhone'larda çalışacak yapay zekâ teknolojileri, DarwinAI'ın elinden geçmiş olacak.