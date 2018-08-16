Apple'ın Güvenlik Dosyalarını, 16 Yaşındaki Hacker Çaldı

Apple'ın müşteri verilerini barındıran güvenlik dosyaları, 16 yaşındaki Avusturalyalı bir çocuk tarafından hacklendi. Genç hackerın sisteme izinsiz erişiminin sebebiyse Apple hayranı olması ve şirkette çalışmak istemesi.

Apple daha önce şirket verilerin hacklenmesi gibi güvenlik sorunları yaşamamış bir şirket. Fazlasıyla güvenli ve sistemli olmasıyla bilinen Apple’ın 90 GB’lık güvenlik dosyaları, 16 yaşındaki bir hacker tarafından çalındı. Apple’a adeta tutkulu bu 16 yaşındaki Avusturalyalı hacker; güvenlik dosyalarını ele geçirerek, müşteri hesaplarına erişim sağladı. Ele geçirdiği tüm dosyaları ise “hacky hack hack” adlı bir klasörde topladı.

Genç hackerın yakalanmasının ardından savunma avukatı, çocuğun şirkete hayran olduğunu ve çalışmak istediğini söyledi. Apple’ın duvarlarını aşmayı başaran çocuk, kimliğini gizlemek için VPN’leri ve benzer diğer sistemleri kullanarak bir yıl boyunca Apple’ın sunucularını hackledi. Ayrıca, kullanıcılara oturum açma izni veren ve son derece güvenli olması gereken yetkilendirilmiş anahtarlara erişim sağladı.

Avusturalyalı hacker için her şey oldukça yolunda giderken Apple, çocuğun bilgisayarının seri numarasını tespit etmeyi başardı ve soruşturma için Avustralya’ya yola çıktı. Avustralya Federal Polisi (AFP), “hacky hack hack” klasörü de dahil olmak üzere, işlemde hack kanıtı olan iki dizüstü bilgisayar, bir cep telefonu ve bir sabit disk ele geçirdi.

Hacker’ın ele geçirdiği bilgilerle övünmek için WhatApp’tan paylaşım yaptığı da ortaya çıkarıldı. 16 yaşındaki genç çıkartıldığı mahkemede suçlu bulundu.

Apple, hacker çocuk ve davanın içeriği hakkında oldukça gizli ve hassas davranıyor. Çocuğun hem yaşı gereği hem de ünlü bir hacker topluluğunda meşhur olması nedeniyle ismi verilmiyor. Apple ise çalınan verilerin neler olduğuna dair bilgileri paylaşmıyor.