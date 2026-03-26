Arabaların marşpiyelllerinin altı neden pütürlü yapılır? Aslında bu pütürlü yüzey sadece tasarım detayı değil, tamamen işlevsel bir tercih. Gelin detaylarına bakalım.

Günlük hayatta çoğu sürücünün dikkatini çekmeyen ama neredeyse tüm otomobillerde bulunan bir detay var: marşpiyellerin pütürlü yapısı.

Kapıların alt kısmında yer alan bu bölgeler, özellikle yeni araçlarda bile parlak değil de daha mat ve dokulu bir yüzeye sahip oluyor. Peki üreticiler neden bu alanı özellikle böyle tasarlıyor?

Aslında bu tercih tamamen dayanıklılıkla ilgili.

Marşpiyeller, aracın yola en yakın ve en çok darbe alan bölgelerinden biri. Bu yüzden hem dış etkenlere karşı daha dirençli olması hem de uzun vadede aracın görünümünü koruması için özel bir kaplama tercih ediliyor. Pütürlü kaplamanın en önemli avantajı, taş ve çakıl gibi küçük darbelerin etkisini azaltması. Araç hareket halindeyken lastiklerin fırlattığı taşlar doğrudan bu bölgeye çarpar ve zamanla boyada aşınmalara yol açabilir. Düz ve parlak boyalı yüzeyler bu tür darbelerde kolayca çizilirken, pütürlü yapı darbeyi emerek ve dağıtarak hasarın görünürlüğünü minimuma indirir.

Aynı zamanda bu kaplama, boyanın altındaki metal yüzeyin korunmasına yardımcı olarak paslanma riskini de dolaylı olarak azaltır.

Pütürlü yüzey, kir ve aşınmaya karşı da daha dayanıklı.

Bunun yanında pütürlü yüzey, yalnızca fiziksel darbelere karşı değil, günlük kullanımın getirdiği kir ve aşınmaya karşı da daha dayanıklıdır. Çamur, toz ve yol kalıntıları bu bölgede birikse bile, pürüzlü yapı sayesinde daha az dikkat çeker; yani araç kirli olsa bile bu alan göze batmaz. Ayrıca üretim sürecinde de bu kaplama türü oldukça avantajlıdır: Küçük boya kusurlarını ve yüzey hatalarını gizleyebildiği için hem maliyet hem de kalite açısından üreticilere esneklik sağlar.

Tüm bunlara ek olarak bazı üreticiler bu kaplamayı ses yalıtımına katkı sağlamak için de kullanır; taş çarpmalarının yarattığı sesi bir miktar sönümleyerek kabin konforunu artırır.