TURKA ve Altınay Robot Teknolojileri, Türkiye'deki araç muayene süreçlerine yerli robotik sistemler ve dijital ölçüm teknolojileri entegre etmek üzere iş birliğine gitti.

Türkiye’deki araç muayene altyapısında teknoloji odaklı yeni bir süreç başlatılıyor. TURKA ile Altınay Robot Teknolojileri arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde, muayene işlemlerinin robotik sistemler, hassas sensörler ve gelişmiş dijital altyapılar vasıtasıyla yürütülmesi planlanıyor.

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Bu ortaklığın temel amacı, araçların özellikle erişilmesi ve fiziksel ölçümü güç noktalarında standart, tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçlar elde etmek. Elde edilecek tüm dijital veriler, diğer kayıtlı muayene sistemlerine doğrudan entegre edilerek veri bütünlüğü sağlanacak.

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Robotik sistem ne işe yarayacak?

Bu adımı teknolojik altyapı boyutuyla değerlendirmek gerekirse, otomotiv muayenelerinde geleneksel yöntemlerle yapılan mekanik ölçümler, teknisyenlerin fiziki şartlarına veya anlık değerlendirme farklarına dayanabilir. Endüstriyel robotik kollar ve optik/sensör temelli ölçüm cihazları devreye girdiğinde ise tolerans aralıkları milimetrik düzeyde sabitlenir ve ölçüm verileri veri tabanlarına otomatik aktarılarak insan kaynaklı hata payı minimuma indirilir.

Proje kapsamında kullanılacak robotik mekanizmaların tasarımı, sistem entegrasyonu ve kontrol yazılımları Altınay Robot Teknolojileri sorumluluğunda geliştiriliyor. Altınay Robot Grubu bünyesinde yer alan GRASS platformunun ürettiği endüstriyel robotlar, gelişmiş görüntüleme sistemleriyle eş zamanlı çalışarak operasyonları yürütecek. Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, projenin dijital veri üretimi ve yüksek tekrarlanabilirlik gerektiren kritik alanlardaki rolüne dikkat çekti.

Sistemlerin donanım tarafında kullanılan robot sürücüleri, servo motorlar ve yazılım bileşenleri tamamen yerli imkânlarla üretiliyor. Türkiye'de geliştirilen bu yerli teknolojik altyapının, ilerleyen süreçte yurt dışındaki araç muayene pazarlarına ihraç edilmesi de hedefler arasında. Sistemlerin ilk saha testleri ve uygulama denemeleri ise İstanbul Arnavutköy’de açılan TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek. Geliştirilen teknolojiler, buradan elde edilecek canlı veriler doğrultusunda kademeli olarak saha operasyonlarına aktarılacak. Robotik sistemlerin hangi kontrolleri tam otomasyonla üstleneceği ve mevcut standartlara adaptasyonu ise saha aşamaları ilerledikçe netlik kazanacak.

TURKA, Türkiye genelindeki araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla devralmaya hazırlanıyor. Hizmet süresini 20 yıl olarak planlayan şirket, bu süre zarfında robotik sistemlerin kullanım alanını kademeli olarak genişletmeyi amaçlıyor.