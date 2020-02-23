Araştırmacılar, Karmaşık Atom Etkileşimlerini Gözlemledi

Yeni Zelanda’da bulunan Otago Üniversitesi araştırmacıları, kuantum fiziği alanında bir ilki gerçekleştirmeyi başardı. Araştırmacılar, daha önce görülmemiş karmaşık atom etkileşimlerini gözlemlemeyi başardılar.

Otago Üniversitesi’nden araştırmacılar, kuantum fiziği alanında bir ilki gerçekleştirdi ve daha önce görülmemiş karmaşık atom etkileşimlerini gözlemlemeyi başardı. Aynalardan lazerlere kadar birçok farklı ekipmanla birlikte araştırmacıların enerjisi ve uzmanlıklarının bir araya geldiği bu çalışmada, daha önce çok sayıdaki atomlarla gerçekleştirilen deneylerin istatistiksel ortalamalarıyla anlaşılabilen kuantum süreci gözlemlenebildi.

Gerçekleştirilen yeni çalışma, sunduğu daha önce görülmemiş görüntüyle birlikte araştırmacıların bu konu hakkındaki bilgilerinin daha da genişlemesini sağladı. Deneyin sonuçlarıysa araştırmacıları bir hayli şaşırttı.

Araştırmanın detayları

Otago Üniversitesi Fizik Departmanından Doçent Mikkel F. Andersen, yaptıkları çalışmayı şöyle açıkladı: “Bizim metodumuzda tek bir atomu yakalamak ve üç atomu, hiper vakum hücresindeki odaklanmış lazer ışınları kullanarak bir milyon Kelvin’e kadar soğutmak yer alıyordu. Ölçtüğümüz kontrollü etkileşimleri üretmek için atomları içeren tuzakları yavaşça birleştirdik.”

Doktora üstü araştırmacı olan Marvin Weyland ise yaptıkları çalışmayı şu şekilde anlattı: “İki atom tek başına bir hücreyi oluşturamaz, kimya için en az üç tane olması gerekir. Bizim çalışmamız, bu temel süreç için bir ilkti ve daha önceki ölçümlerden beklenmeyen şaşırtıcı sonuçlar verdi.”

Üniversitesinin sitesinde yer alan açıklamaya göre araştırmacılar, tekil sürecin tam çıktısını görebildi ve iki atomun deneyi birlikte terk ettiği yeni bir süreci gözlemleyebildi. Bu zamana kadar çok atomlu deneylerde bu seviyedeki detayları gözlemlemek imkânsızdı.

Bu çalışmayla birlikte atomların nasıl çarpıştığını ve birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiklerini öğrendiklerini söyleyen Weyland, yapılacak geliştirmelerle birlikte bu tekniğin, belli kimyasalların tek moleküllerini kontrol etmeye ve molekülleri oluşturmaya imkân sağlayacağını ifade etti.