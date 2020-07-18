ABD'de 2015 Yılından Sonra İlk Defa Veba Vakası Ortaya Çıktı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan bir adamda veba görüldü. Bu vaka, 2015 yılından bu yana ABD'de görülen ilk veba vakası oldu.

Dünya genelinde 14 milyondan fazla kişiye bulaşan, 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs en ağır darbeyi ABD'ye vuruyor. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede 3,6 milyondan fazla vaka, 139 binden fazla can kaybı bulunuyor.

Ayrıca koronavirüsün ilerleyişi konusunda ülkedeki durumlar pek de iyiye gidiyor gibi gözükmüyor. Geçtiğimiz gün 77 binden fazla yeni vaka tespiti konularak rekor kırıldı. Tabii bir yandan koronavirüsle mücadele ediliyor olması, farklı hastalıkların da tekrar boy göstermediği anlamına gelmiyor.

Bir adamda vebaya rastlandı

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir adamın vebaya yakalandığı bulundu. The Denver Post'tan aktarılan habere göre 2015 yılından bu yana ABD'de görülen ilk veba vakası oldu. Adamın, vahşi bir sincaba temas ettiği iddia edildi.

Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Dairesi'nden Veteriner Dr. Jennifer House, "Veba vakalarının büyük bir çoğunluğunu yaz ayları sırasında görüyoruz. Hastalık, yıl boyunca sürüngenlerde görülüyor ve bazen diğer vahşi yaşam türlerine sıçramasının yanı sıra evcilleştirilmiş kedi ve köpeklere de bulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Veba bulaşan adam, hastalığa karşı verimliliği kanıtlanmış antibiyotikler verilerek iyileştirildi. Son 20 yıl içerisinde Colorado'daki birçok insanın yanı sıra hem vahşi hem evcil birçok hayvanda da veba görüldü. Hastalığın, bölgedeki kemirgen popülasyonu tarafından taşındığına inanılıyor.

İnsanlık tarihinde farklı dönemlerde görülen veba, Orta Çağ döneminde Avrupa nüfusunun üçte birinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bulaşıcı ve öldürücü olan veba, günümüzde modern antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.