Taş Sektirmekten Sıkılanlara: Suda Yürüyüş

Araştırmacılar, su yüzeyinde sekerek hareket etmenin yeni bir yolunu buldu. Bu yönteme su yürüyüşü adı verildi.

Hemen herkesin deniz kenarına gidince yaptığı şeyler arasında denizde taş sektirmek vardır. Ben hayatım boyunca en çok iki yapabildim ama taşı defalarca sektirebilen pek çok insan var. Bilim insanları ise taş sektirmekten fazlasını yaptı. Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, Makine Mühendisliği Profesörü Tadd Truscott önderliğinde bir araya gelerek suyun üstünde sekmenin yeni bir yolunu keşfetti.

Araştırma sadece elastik cisimlerin su yüzeyinde nasıl hareket ettiklerini keşfetmekle kalmadı, gelecekte yapılacak olan su üstünde hareketli drone çalışmalarının da yolunu açtı.

Ekip, yüksek hızda çekim yapan kameraları kullanarak suda seken elastomerik kürelerin görüntülerini çekti. Suda yürüme, ilk birkaç sekmeden sonra cismin yeterince hızlanmasıyla ortaya çıkıyor. Buna örnek olarak ıslak zeminde bir iki kez sektikten sonra futbol topunun su yüzeyinde hızla ilerlemesi gösterilebilir. Futbol topu Tsubasa çizgi filmlerindeki gibi ekmek şekline gelmediği için orada bu etki kısıtlı olsa da elastik yapılarda daha bariz şekilde ortaya çıkıyor.

Bu hareket şeklinde elastik küre, su yüzeyine neredeyse paralel olarak gidiyor. Yassılaşan cisim dönmeye devam ediyor ve bir noktası suya değdiğinde başka bir noktası da kısa taraftan üste geçiyor.

Araştırmacılar, iki çeşit yürüme hareketi olduğunu keşfetti. Bunlardan ilkinde cisim, her turda bir defa sekerken diğerinde bu sekmelerin sayısı ikiye çıkıyor.

Truscott, bu çalışmanın su çarpışma fiziği için önemli sonuçları olacağına inanıyor. Fiziğin bu dalı özellikle donanma operasyonları, deniz yaşamı çalışmaları ve deniz mühendisliği için büyük önem arz ediyor. Çalışmanın videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.