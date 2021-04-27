Oyun donanımı konusunda 2016'da piyasaya sürdüğü Arctis modelleriyle damga vuran SteelSeries, o zamandan beri birçok Arctis model kulaklık üretti. İşte o kulaklıkların en iyileri.

SteelSeries, Arctis serisi ile oyuncu kulaklığı sektöründe geçtiğimiz yıllardan itibaren ilk sıralarda yer almaya başladı. Ünlü markanın bu şekilde önde gelen bir seçenek olmasının en büyük nedenlerinden biri Arctis serisi. Ses kalitesi, tasarım, konfor ve sağladığı birçok özellik, oyuncuların SteelSeries Arctis’i tercih etmelerini sağlıyor.

Uzun oyun seanslarında oyuncuların kafasını rahat ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda dayanıklılık için tasarlanmış yapısıyla kalitesini de ispat ediyor. Markanın çok platformlu Arctis serisi, mobil, Mac, PC, Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox konsolları ile uyumluluk sunarak oyunculara oynadıkları cihaz ne olursa olsun yardımcı oluyor. Eğer bir oyuncuysanız ve oyun deneyiminizi geliştirmek için bir SteelSeries kulaklık arıyorsanız, aşağıda sizin için listelediğimiz Arctis model kulaklıkları inceleyebilirsiniz.

SteelSeries Arctis Serisinin En Kaliteli Kulaklıkları

SteelSeries Arctis 1

SteelSeries Arctis 3

SteelSeries Arctis 5

SteelSeries Arctis 7

SteelSeries Arctis 9

Titreşimli kulak yastıklarıyla SteelSeries Arctis 1

Sürücüler: 40 mm neodimyum

Pil ömrü: 24 saate kadar

Bağlantı: Kablosuz

Frekans tepkisi: 20Hz-20.000Hz

Empedans: 32 Ohm

Kulaklık Hassasiyeti: 98 dBSPL

SteelSeries Arctis serisinin ilk modeli olan SteelSeries Arctis 1, kullanıcılarına yoğun surround ses, titreşimli kulak yastıkları ve özelleştirilebilir LED aydınlatması sunuyor. Arctis 7 ve Arctis Pro gibi sağlam bir ses kalitesi ve çıkarılabilir kaliteli bir mikrofonla birlikte geliyor.

Arctis 1’e gelen en son güncellemelerden biri, Nintendo Switch kullanıcılarını hedef alıyor. Arctis 1 öncesinde, herhangi bir USB tabanlı kulaklık yalnızca konsol takılıyken çalışıyordu ve 3,5 mm kulaklıklar ile konsol arasında bir kablo bağlantısı mevcuttu. Arctis 1 Wireless ile, kulaklığın USB dongle’ını konsolunuza taktığınız an, herhangi bir kuruluma gerek olmadan kablosuz kulaklığınızı konsolunuzda kullanabilirsiniz.

SteelSeries Arctis 1 Wireless, daha üst modellerindeki alüminyum süspansiyon çerçevesinden vazgeçen, ağırlıklı olarak plastik bir kulaklık. Rahat bir deri yastıklı bant içeren kulaklık, SteelSeries ürünlerine özgü hava dokumalı kumaş kulaklık pedlerine de sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arctis’in fiyat performans ürünü SteelSeries Arctis 3

Sürücüler: 40 mm neodimyum

Bağlantı: 3.5 mm

Frekans tepkisi: 20Hz-22.000Hz

Empedans: 32 Ohm

Kulaklık Hassasiyeti: 98 dBSPL

SteelSeries Arctis 3, hem oyun hem de müzik için kaliteli sesin yanı sıra rahat bir uyum da sunan bir kulaklık. Kafaya olan uyumu, iyi ses ve müzik kalitesi, Arctis 3’ü adeta bir fiyat performans ürünü yapıyor. SteelSeries Arctis 3’ün sol kulaklığında bir ses kontrol tekerleği, mikrofon sessize alma düğmesi ve ön tarafa çekilebilir esnek bir mikrofon bulunuyor. Düğmelerin kalabalık bir görüntüye neden olmadığı için kulaklığın sağ kulaklığında herhangi bir düğme bulunmuyor.

Kendinden önceki 5 ve 7 gibi, Arctis 3’ün de esnek kafa bandı ve büyük peluş kulak kapakları, uzun oyun deneyimlerinde oyuncuları rahat ettiriyor. Arctis serisindeki en zayıf kulaklık olarak bilinen SteelSeries Arctis 3, tam bir fiyat performans ürünü. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılımla en uyumlu kulaklık SteelSeries Arctis 5

Sürücüler: 40 mm neodimyum

Bağlantı: 3.5 mm ya da USB

Frekans tepkisi: 20Hz-22.000Hz

Empedans: 32 Ohm

Kulaklık Hassasiyeti: 98 dBSPL

SteelSeries Engine 3 yazılımıyla son derece uyumlu çalışan SteelSeries Arctis 5, kullanıcılarına son derece kaliteli bir ses kalitesi sunuyor. En güvenilir oyuncu donanımı markalarından biri olan SteelSeries, 2016’dan beri oyun alanında büyümeye devam ediyor. Arctis ailesinin ortanca çocuğu olarak adlandırılan SteelSeries Arctis 5, iyi bir özellik yelpazesi ve kaliteli bir ses sahnesi vaat eden popüler bir orta sınıf kulaklık.

Oyuncu kulaklığı SteelSeries Arctis 5, estetiğini nispeten basit tutan tek renk bir tasarıma sahip. Ancak pürüzsüz ve mat dokusu her ne kadar harika gözükse de herhangi bir çiziği ya da parmak izini aşırı derecede gösteriyor. Kulaklıkları çevreleyen ışık halkası ve parlayan SteelSeries logosu, kulaklığı tasarımsal olarak ayrı bir yere taşıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından: SteelSeries Arctis 7

Sürücüler: 40 mm neodimyum

Pil ömrü: 24 saate kadar

Bağlantı: Kablosuz

Frekans tepkisi: 20Hz-20.000Hz

Empedans: 32 Ohm

Kulaklık Hassasiyeti: 98 dBSPL

Uzun oyun deneyimleri için rahatlık sağlayan kafa bandı ve uzun süreli pil ömrüyle, SteelSeries Arctis 7, çoğu oyun kulaklığından çok daha iyi bir ses kalitesi sağlıyor. Geri çekilebilir gürültü engelleyici mikrofonuna sahip olan kulaklığın kafa bandı tasarımı, Arctis 7’yi, diğer modellerden en net şekilde ayıran özelliği. Stüdyo kulaklıkları rahatlığındaki kulaklığın büyük çoğunluğu alüminyum bir çerçeve ile üretildi. Kulaklığın süngerleri ise hafızalı köpük ile doldurulmuş bir şekilde geliyor.

Arctis 7, alüminyum çerçevesini başınızdan uzak tutmak için elastik bir kumaş bant kullanıyor. Kulaklık, temas noktalarındaki nefes alabilen malzemeler sayesinde, asla rahatsız edici derecede ısınmıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem işlevsel hem etkileyici SteelSeries Arctis 9

Sürücüler: 40 mm neodimyum

Pil ömrü: 20 saate kadar

Bağlantı: Kablosuz

Frekans tepkisi: 20Hz-20.000Hz

Empedans: 32 Ohm

Kulaklık Hassasiyeti: 98 dBSPL

SteelSeries Arctis 9, müzik dinlemek, oyun oynamak ve telefon görüşmeleri yapmak için eş zamanlı bluetooth ile birlikte PC ve PlayStation oyuncuları için 2,4 GHz kablosuz bağlantı sunuyor. Arctis serisindeki en yüksek modellerden biri olan SteelSeries Arctis 9, sağlam çelik konstrüksiyonu ve yumuşak yastıklarıyla SteelSeries’den beklediğimiz yapı kalitesini ve konforu sunuyor. Rahat kafa bandı ve geniş, oval kulaklıkları ile Arctis 9, önceki SteelSeries modellerini anımsatıyor.

Kulaklığın üzerindeki LED ışıklandırma, sadece görüntü açısından değil aynı zamanda işlevsel olarak da kullanıcıya hizmet ediyor. Sağ kulaklıktaki küçük LED göstergesi, kablosuz olarak bir cihaza bağlandığında beyaz renkte, bluetooth ile bağlandığında mavi renkte yanıp sönüyor. Yine aynı LED, kulaklığın pil ömrü yarıdan fazlaysa ya da şarj olurken yeşil, %20 ile %50 arasında sarı, %10 ve %20 arasında ise kırmızı renkte yanıyor. Geri çekilebilir mikrofonunda da, ses kapatıldığında kırmızı renkte yanan bir LED ışığı bulunuyor.

Arctis 9 Wireless, bilgisayarınıza ve PlayStation’ınıza bir USB kablosuz verici ile bağlanıyor. Kulaklık ve verici, kutudan eşleşmiş halde çıkıyor anca kulaklığın ve SteelSeries Engine 3 yazılımını tam randımanlı kullanmak istiyorsanız aygıtınızı güncellemeniz gerekiyor. PlayStation 4 ve 5’te çalışan bu kulaklık, adaptör aracılığıyla Nintendo Switch’te de kullanılabilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.