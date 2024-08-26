Real Madrid'in yıldız futbolcusu, Türk futbolseverlerin gözbebeği Arda Güler'in FC25 reytingi belli oldu. EA ne yazık ki bir önceki oyuna göre yalnızca bir puan yükseltme yapmış durumda.

Yakın zamanda UFL, Goals, FIFA2K(resmen açıklanmadı) gibi yeni rakiplere kavuşacak olsa da EA Sport FC (eski adıyla FIFA) serisi son 10 yılın tartışmasız en popüler futbol oyunu. Gelecek ayın sonunda, serinin en yeni oyunu FC25 ile tanışma fırsatı yakalayacağız ve oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı da hızla artıyor.

Oyun şu anda erken erişim fırsatı olan içerik üreticiler ve oyuncular tarafından deneyimlenebiliyor ancak yayın ambargosu bulunduğundan bilgi paylaşmak yasak. Buna rağmen bazı kişiler, "bir şekilde" oyundan bilgi sızdırmayı başarıyor ki bu sayede pek çok oyunseverin büyük beklenti içinde olduğu Arda Güler'in FC25 reytingini öğrenme fırsatı yakaladık.

Arda Güler, FC25'te sadece 1 reyting yükseldi

Açıkçası Arda Güler, geçtiğimiz yıl sezonun büyük bölümünü sakat geçirdi ve beklenenin altında miktarda süre aldı. Yine de süre aldığı dakikaları oldukça verimli geçirdi ve beklenenden çok daha fazla skor katkısı sağladı. Bu durum, Arda Güler'in iyi bir reytingle karşımıza çıkabileceği beklentisini beraberinde getirse de EA, Arda Güler'in FC25 reytingini FC24'e kıyasla sadece 1 puan artırmış durumda.

Arda Güler'in FC24 ve FC25'teki temel yetenekleri şu şekilde: