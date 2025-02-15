Arjantin Başkanı Javier Milei, LIBRA isimli kripto paraya destek verdikten sonra bu memecoin'in değeri uçtu. Ancak Milei'inin gönderisini silmesi ve destek vermeyi keseceğini açıklamasının ardından LIBRA dibe çakıldı. Milyarlarca dolar kaybedildi.

Birden yükselip düşerek yatırımcılarına çok büyük zararlar ettiren memecoin’lerin sayısı her geçen gün artıyordu. Biz de sık sık bu tarz olaylarla karşılaşıyordu. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi.

Arjantin Başkanı Javier Milei’nin X hesabı üzerinden destek verdiği “LIBRA” isimli bir kripto para birimi, kısa sürede ciddi oranda yükseldi. Ancak Milei’nin gönderisini silmesinin ardından büyük düşüş yaşandı.

4,5 milyar dolar değere ulaştıktan sonra dibe çakıldı, milyarlarca dolar piyasadan silindi

Milei, dün hesabından Solana tabanlı bir meme coin olan ve Arjantin ekonomisini desteklemeyi vadeden LIBRA isimli coin’e destek paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından kripto para biri uçuşa geçerken piyasa değeri 4,5 milyar dolara kadar çıktı.

Ancak memecoin’in güvenirliği hakkında bazı endişeler de beraberinde geldi. Bunun ardından da Milei, hesabından yaptığı destek paylaşımını kaldırdı. Ayrı bir paylaşımda, projenin detaylarını bilmediğini ve artık LIBRA’yı destekleyen paylaşım yapmayacağını aktardı. Gönderisini de bu yüzden sildiğini ifade etti.

İşte bu açıklamanın ardından LIBRA’nın değeri dibe çöktü. Öyle ki %90’lara varan oranda değer kaybederken 4,4 milyar dolar piyasadan silindi. Yani anlayacağınız birçok insan büyük paralar kaybetti.

Hatta dolandırıcılık olduğuna yönelik iddialar da var. Öyle ki içeriden bazı yatırımcıların bu olaylar hakkında bilgisi olduğu ve zirve yaptıktan sonra token’larını sattığı söyleniyor. Projenin geliştiricilerinin 100 milyar dolar civarı parayı çektiği öne sürülmüş. Milei’ye de bu yüzden büyük eleştiriler var.

Bu olay, memecoin’lere ne kadar riskli olduğunun ve onlara asla güvenilmemesi gerektiğinin bir başka göstergesi. Eğer siz de bu tarz bir şeyle karşılaşırsanız uzak durmanız da fayda var çünkü büyük çoğunluğu insanları dolandırmak amacıyla çıkıyor.