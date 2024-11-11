Sungai Design adlı kuruluşun ürettiği bu sandalyelerin ardındaki hikâye, bildiklerimizden çok farklı. Endonezya’nın ünlü Bali sahillerinden gelen bir şeye dayanıyor…

Bali sahilleri deyince aklınızda ihtişamlı görseller canlanıyor, Instagram’da buna yönelik fotoğraflar görüyor olsanız da arka planı pek öyle değil.

Bali’nin büyük bir plastik sorunu var. Hayvan ölülerinden tutun her türlü çöpü bulabilirsiniz. İki kuruluş, bu sorunu faydaya çevirmek için bir araya geldi ve bakın sonuç ne oldu…

Nehirlerden tonlarca plastik toplanıyor.

Endonezya, her yıl okyanuslarımıza giren 8 milyon ton plastiğin 1,3 milyonunu oluşturuyor ve bu da onu dünyanın en çok deniz kirleten ülkelerinden biri hâline getiriyor.

Endonezyalı, kâr amacı gütmeyen Sungai Watch adlı tasarım stüdyosu, bunun için bir adım attı. Sungai Watch, kirli nehirleri belirliyor ve bu kirliliği hapsetmek için engeller kuruyor. 2020’den beri buralardan yaklaşık 1.900 ton plastik topladılar. En çok toplanan ürünün plastik poşet olduğu söyleniyor.

Sungai Watch’un kurucu ortağı Kelly Bencheghib şöyle diyor: “Plastik atıkların toplanması ve biriktirilmesi, plastik kirliliği sorunun sadece bir bölümünü çözer. İkinci aşama, bu plastiklerle ne yapılacağı.”

Bu toplanan plastikleri Sungai Design alıyor ve modern tasarımlara dönüştürüyor.

Sungai Design, üretimde israfı en aza indirmeyi amaçlayarak hassas CNC kesme makineleri kullanıyor ve tüm bu ürünleri piyasaya sürüyor. Yukarıda gördüğünüz modern mobilyaların hepsi sulardaki atıklarından yapıldı.

Şirket, aynı malzemeyi kullanarak başka ürünler piyasaya sürmeyi planlıyor ve ortaklardan Sam Bencheghib şöyle diyor: “Bu malzemede çok fazla potansiyel var. Koleksiyonumuzdan bir parça seçtiğinizde sadece bir mobilya seçmiş olmuyorsunuz, atıktan dönüşerek evinizde yerini bulan güzel ve işlevsel bir sanat eserine dönüşümü kucaklıyorsunuz.”

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