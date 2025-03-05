Assassin's Creed Shadows'un Mac'e geleceği tarih açıklandı. Apple kullanıcıları, oyunu deneyimlemek için beklemek zorunda kalmayacak.

Ubisoft’un bir türlü çıkış yapamayan yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, son zamanların en çok beklenen oyunlarındandı. Yapım, şimdiye kadar 2 kez ertleenmişti. Başta Kasım 2024’te gelecekti ancak Şubat 2025’e ertelendi. Daha sonra ise marta çekildi. Oyun için şu an belirlenen tarih 20 Mart. Yani bayağı az bir süre kaldı.

Ubisoft, geçen yıl oyunun Mac cihazlar için de piyasaya sürüleceğini duyurarak Apple kullanıcılarını sevindirmişti. Şimdi ise Mac’e geliş tarihi paylaşıldı.

Assassin’s Creed Shadows, Mac’e de 20 Mart’ta gelecek

Kullanıcılar, oyunun Mac cihazlar için çıkışının daha geç olabileceğini düşünüyordu. Ancak yapılan açıklama bunun olmayacağını gösterdi. Öyle ki oyun, diğer platformlarla aynı gün, 20 Mart 2025 tarihinde Mac için de piyasaya sürülecek. Mac dışında PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X/S’e geleceğini belirtelim.

M1 üstü çip gerekecek

Tabii ki her Mac sahibi oyunu oynayamayacak. Shadows’u deneyimlemek isteyenlerin Apple silikon çipe ihtiyacı var. Yani sadece M1 veya üstü çiplere sahip Mac kullanıcıları erişebilecek. Oyunun daha sonra M serisi çipli iPad’lere de getireceğini belirtelim.

Assassin’s Creed Shadows Mac için Türkiye fiyatı

Assassin’s Creed Shadows, şu anda App Store üzerinden erişilebilir durumda. Oyunun Mac için fiyatı ise 1.749,99 TL olarak belirlenmiş.

Oyun, bu sefer bizi 16. yüzyıl Japonya’sına götürecek. Yapımda bir samuray olan Yasuke ve shinobi olan Naoe’nin maceralarını deneyimleyeceğiz. Her bir karakterin kendine has özellikler, oynanış mekanikleri ve hikâyesi olacak.