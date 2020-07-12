Oyun geliştiricisi Ubisoft, gelecekteki yeni oyunlarını ve projelerini duyurduğu Ubisoft Forward etkinliği kapsamında merakla beklenen Assassin's Creed Valhalla’nın çıkış tarihini duyurdu. Firma, ayrıca oyundan 6 dakikalık bir oynanış videosu da paylaştı.

Ubisoft’un en çok satan oyun serilerinden Assassin's Creed’in bu yıl içerisinde Valhalla adında yeni bir oyunla geri döneceğini geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik. Daha fragmanı yayınlandığı andan itibaren pek çok oyuncunun dikkatini çeken oyunun tanıtım fragmanı, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve Ubisoft’un bugüne kadar en çok izlenen fragmanı olmuştu.

Assassin's Creed Valhalla’nın fragmanı nisan ayında yayınlanmış olsa da oyuna dair şimdiye dek bildiklerimiz oldukça kısıtlıydı. Ancak bugün düzenlenen Ubisoft Forward etkinliğinde bu durum değişti. Etkinlik kapsamında oyuna dair bir oynanış videosu yayınlayan firma, Assassin's Creed Valhalla’nın 17 Kasım 2020’de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Assassin's Creed Valhalla, serideki en büyük açık dünya haritaya sahip olacak:

Seride şimdiye kadar gördüğümüz en büyük haritaya sahip olacağı söylenen Assassin's Creed Valhalla, temel olarak Vikingleri konu alan bir hikâye üzerine kurulu. Oyunda, dört İngiltere Krallığı boyunca Londra ve York gibi birçok şehri keşfedebileceğimizi biliyoruz. Buna ek olarak oyunun 230 kilometrekare büyüklükteki bir haritada, saatlerce süren bir oyun deneyimi vadedeceği de bir diğer bilinen detay.

Etkileyici görseller, Vikingleri konu alan bir hikâye ve nefes kesen atmosferlerle donatılmış Assassin's Creed Valhalla; 17 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One, PC ve Google Stadia platformları için çıkış yapacak. Bu noktada Ubisoft, oyunun yeni nesil konsollar tanıtıldıktan sonra bu platformlara da geleceğinin altını çiziyor.

Yazımızı noktalamadan önce Assassin's Creed Valhalla’nın bugün yayınlanan yaklaşık 6 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi belirtelim. Videoyu izledikten sonra serinin yeni oyunu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Assassin's Creed Valhalla’nın 6 dakika uzunluğundaki oynanış videosu: