Astronomlar, Bilinen İlk Galaksi Birleşimini Gözlemledi

Tokyo'daki bir üniversitedeki araştırmacılar, 13 milyar yıl önce gerçekleşen bir galaksi birleşimini gözlemledi.

Astronominin gerçekten uzman olduğu bir nokta varsa o da bulguları sonucunda ne kadar küçük olduğumuzu bizlere hissettirmek olabilir. Özellikle evrende kapladığımız alanın bir toz tanesi bile olmadığını göz önünde bulundurduğunuzda bu tablo çok daha korkunç bir hal alıyor.

Yeni bir araştırmanın sonucunda astronomlar, bizleri aynı şekilde küçük hissettirecek bir buluş gerçekleştirdi. İki galaksinin birleşimini gözlemleyen astronomlar, bu olayın 13 milyar yıl önce gerçekleştiğini ileri sürdü.

Şu an gözlemlenen bir olay nasıl 13 milyar yıl önce gerçekleşebilir diye soranlar olabileceği için hemen özetleyelim:

Hepimizin en azından bir kere duyduğu, oldukça yaygın bir bilgi mevcut: Güneş’ten gelen bir ışının Dünya’ya ulaşması 8 dakika 20 saniye sürüyor. Başka bir deyişle siz gördüğünüz ilk güneş ışını aslında 8 dakika 20 saniyelik bir geçmiş. Mesafeler uzadıkça görülen olayların ne kadar süre önce gerçekleştiği de değişiklik gösterebiliyor.

Birleşen galaksilerimize geri dönersek B14-65666’nın önceden bir yıldız olduğu düşünülüyordu ancak Tokyo’nun Waseda Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir gözlem sonucunda B14-65666’nın aslında iki galaksinin bir birleşimi olduğu ortaya çıktı.

Takuya Hashimoto’nun liderliğindeki ekip, ALMA gözlemcisinden aldıkları yeni verileri kullanarak iki galaksinin birleşiminin, bilinen ilk galaksi birleşimi örneği olduğu kanısına vardı. Birleşen galaksilerin toplam kütlesinin, Güneş’ten 770 milyon kat daha büyük olduğu düşünülüyor.