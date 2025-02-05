ASUS, ROG Phone 9'a kıyasla "daha uygun fiyatlı" dediği ROG Phone 9 FE'yi tanıttı. Cihaz, oyuncuları mutlu edecek özelliklerle gelse de pek ucuz değil.

Bir süredir ASUS’un ROG serisi oyuncu odaklı telefonlarına uygun fiyatlı bir model ekleyeceği konuşuluyordu. Hatta bu modelde Samsung’dakine benzer “Fan Edition” ya da kısaca FE isminin verileceği öne sürülmüştü. Şirketten bugün gelen açıklama, iddiaların doğru olduğunu gösterdi.

ASUS, ROG Phone 9 modelinin daha alt seviye bir versiyonu olan ROG Phone 9 FE’yi resmen tanıttı. Cihaz, kardeşine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasına rağmen etkileyici özelliklerle gelmeyi başarıyor. Ama fiyatı hâlâ bir hayli pahalı.

ASUS ROG Phone 9 FE neler sunuyor?

Telefonun tasarımına baktığımızda kardeşlerine benzediğini ve yine o oyuncu bilgisayarını andıran sıra dışı tasarımını koruduğunu görebiliyoruz. Telefon, 6,78 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca HDR10+ desteği ve 2500 nit parlaklık da sunuluyor.

ROG Phone 9 FE de oyun tarafında iddialı olacak bir telefon. Öyle ki cihaz, geçen yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alıyor. Ona 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

Arka tarafında üçlü kamera kurulumu mevcut. Burada 50 MP’lik OIS destekli Sony IMX890 ana sensörü görüyoruz. Onun yanına 13 MP’lik ultra geniş kamera ve 5 MP’lik makro kamera eklenmiş. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefon, kutudan Android 15 tabanlı ROG UI ile çıkacak. Bataryasının uzun oyun deneyimleri sunabilecek 5.500 mAh kapasiteye sahip olduğunu belirtelim. Kablolu hızlı şarj desteği 65W olarak, kablosuz şarj desteği ise 15W olarak açıklandı. Cihaz, siyah renkle çıkış yapacak. Bunlar dışında 225 gram ağırlık, IP68 dayanıklılık, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi özellikleri de var.

ASUS ROG Phone 9 FE teknik özellikleri

Ekran İşlemci RAM 16 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5500 mAh (65W) İşletim Sistemi ROG UI (Android 15)

ASUS ROG Phone 9 FE fiyatı

Versiyon Fiyat 16 GB + 256 GB 890 dolar

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