Atların bazı zamanlar, buzla dolu suların veya havuzların içine sokulduğunu gördünüz mü? Peki bunun sebebi ne olabilir? Atlar neden buz ile dolu suya sokulur?

Bu sorulara dair düşündüğünüz ilk cevap, atların temizlenmesi olabilir. Ancak atlar temizlensinler diye suya sokulmuyor. Ardında çok farklı bir sebep var.

Peki esas amaç ne?

Aslında atların buz gibi suya sokulmasının sebebi, onları yıkamak değil iyileştirmek.

Şöyle ki buzlu su kullanmak, atlarda şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı oluyor. Yine bu iltihap sürecini yavaşlatıyor ve dokuların aldığı hasarı en aza indiriyor.

Doğal olarak şişliği ve iltihabı azaltmak da atların yaralanmasından kaynaklanan herhangi bir acıyı hafifletmeye yardımcı oluyor. Yani soğuk su, atlar için âdeta bir ağrı kesici niteliğinde.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var.

Atlara tüm bu sebeplerden uygulanan su, mutlaka buzlu olmalı. Atların, şişliklerinden ve iltihaplarından kurtulmaları ve onların en aza indirgenmesi için bol buzla doldurulmuş bir suyun içine girmeleri gerekiyor.

Çeşmeden akan veya belli bir süre önce buzla soğutulan ancak buzları eriyen su, atlar için çok faydalı olmuyor. Yani belirli bir suya veya havuzun içine buzlar atılır atılmaz atlar da o suyun içine sokulmalı.

Yine de eğer böyle bir imkân yoksa, soğuk su oda sıcaklığındaki suya kıyasla faydalı oluyor.

Buz terapisi tahmin edilenin aksine basit bir işlem değil.

Örneğin eğer at henüz tay veya çok genç ise buzlu su uygulaması çok dikkatli bir şekilde yapılmalı. Çünkü bu hayvanların derisi, yetişkin atlara göre çok daha ince. İnce deri, buzlu su ile karşılaştığı durumda hızla donabiliyor ve bu da istenmeyen komplikasyonlara yol açabiliyor.

Öte yandan bu buz uygulaması, en az 20 en fazla 30 dakika sürmeli. Fakat bazı akut yaralanmalarda 20 dakikalık aralar ve sık tekrarlar da uygulanabiliyor. Bu gibi durumlarda atın buzda kalacağı dakika ise 10’u geçmemeli.

30 dakikadan uzun süren buz uygulamaları, atın vücudunun kan akışını istenmeyen şekilde değiştiriyor ve geri tepme etkisine yol açabiliyor. Ayrıca bu sürenin uzaması, atlar yetişkin olsa bile deri sağlığını tehlikeye atıyor.

Ek olarak buz terapisinde bir istisna var.

Eğer at, laminitis rahatsızlığı (tırnak laminasının metabolik ve biyokimyasal bozukluğu) ile mücadele içinde ise bu tip durumlarda ana tedavilerden biri, atın tüm vücudunu değil yalnızca ayaklarını buzlamak oluyor.

Bu rahatsızlıkta atın ayakları ne kadar uzun süre buzla temas ettirilirse bir o kadar fayda sağlıyor. Yani böyle bir durumda 30 dakika kuralı geçerliliğini yitiriyor. Bu buz uygulaması, laminitisin şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.

Özetle atlara uygulanan buz terapisi, yaralanmayı tamamen önlemese de bu yaranın etkilerini, iltihapları ve ağrıları büyük oranda azaltıyor.

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