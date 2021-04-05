ATV, Ölümlü Dünya filmindeki "dolar olmuş 4" repliğini bir kez daha sansürledi. Kanal, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken sosyal medya kullanıcıları konuya sessiz kalamadı.

Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarından biri olan ATV, Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı Ölümlü Dünya adlı aksiyon komedi filmini dün akşam (4 Nisan) bir kez daha seyircilerinin karşısına çıkardı. Film, 2018 yılında yayınlandığında gündeme gelen “dolar sansürü” tartışmaları, ikinci kez yayınlandığında da devam etti.

Ölümlü Dünya ekranlara ilk kez taşıdığında Alper Kul tarafından canlandırılan Oktay karakterinin “dolar olmuş 4” repliğini sansürleyen ATV, dün akşam da aynı uygulamayı tekrarladı. Dolar kuru, film ATV ekranlarında ilk kez yayınlandığında 4,3 TL seviyelerindeyken; filmin ikinci kez TV ekranlarına taşındığı bugünlerde 8,13 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, 2018 yılında olduğu gibi dün akşam da “dolar olmuş 4” repliğinin kesilmesine kayıtsız kalmadı ve söz konusu “sansür” ile ilgili art arda gelen paylaşımlar, söz konusu uygulamanın bir anda trendlere girmesine neden oldu. İşte “dolar olmuş 4” repliğinin sansürlenmesi ile ilgili bazı Twitter kullanıcılarının paylaşımları:

"Dolar olmuş 4" repliğinin sansürlenmesiyle ilgili bazı paylaşımlar

Ölümlü Dünya filmindeki "dolar olmuş 4" repliğinin sansürlü hali

Ölümlü Dünya filmindeki "dolar olmuş 4" repliğinin sansürsüz hali