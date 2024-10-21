Audi A2 E-tron Tanıtıldı: 25. Yılında Elektrikli Oldu

Audi, klasik mini hatchback modeli A2'yi 25. yılında elektrikli hâle getirdi.

1990'ların sonunda Audi, A2 adlı yeni mini hatchback ile karşımıza çıkmıştı. Sonrasında büyük ilgi gören model, uzun yıllar boyunca yollarda yer aldı. Audi şimdi aracın 25. yılı için, tek seferliğine bir elektrikli versiyon ile karşımıza çıktı.

Audi'nin çıraklık programı adını verdiği program kapsamında tasarlanan araç, RS6 GO konseptine sahip ve yarışlar için üretilen NSU Prinz'ten ilham alıyor. Aracın elektrikli güç ünitesi ise 240 beygir güç üretebiliyor. Yine de aracın teknik detayları hakkında çok bir bilgi paylaşılmadı.

Aerodinamik öne çıkan özelliği oldu

Audi'nin bu modeldeki odağı aerodinamik verimlilik ve bu durum tasarımın en ince detaylarına kadar kendini hissettiriyor. Aracın klasik kapı kolları kaldırılırken kapalı bir tasarıma geçiliyor. Audi A2 E-tron'un verimlilik katsayısı da 0,25 ile 0,29 arasında ve bu durum, aracı firmanın en verimli modelleri arasına yerleştiriyor.

Elektrikli modellerde sık sık gördüğümüz üzere Audi A2 E-tron da LED ince aydınlatma şeritlerine sahip. Ayrıca arka kısmında da Audi Q6 E-tron modelinde de gördüğümüz aydınlatmalı logo yer alıyor. Dört metreden biraz daha kısa olan ve sadece 1700mm genişliğe sahip olan otomobil, firmanın şu anda elektrikli otomobil pazarındaki giriş modeli olan Q4 E-tron'dan daha küçük bir araç.

Audi elektrikli A2 fikrini 2019 yılından beri değerlendiriyordu. Yeni modelin başarısına göre Audi, elektrikli A2'yi kalıcı bir seri hâline getirebilir.