Apple, Cüzdan uygulamasının dijital araba anahtarı desteğini 3 markaya daha getirmeyi planlıyor. Volvo, Polestar ve Audi'nin belli modellerine sahip kullanıcılar, yakında araçlarını açmak için iPhone'larını kullanabilecekler.

Gelişen teknolojiyle artık hayatımızın çok önemli bir parçası hâline gelen telefonların her yere entegre edildiğini görüyorduk. Arabalar da bunlardan biriydi. Şimdi ise bu konuda Apple’dan bir hamle geldi.

MacRumors’ın keşfettiği bilgilere göre teknoloji devi, Wallet (Cüzdan) uygulaması üzerinden yeni markalar için dijital araba anahtarı özelliğini desteklemeye hazırlanıyor. Bunların; Volvo, Polestar ve Audi araçlar olduğunu altını çizmek gerekiyor.

iPhone veya Apple Watch ile arabalarınızı açabileceksiniz

Gittikçe popüler hâle gelen dijital araba anahtarları, fiziksel anahtarlara ihtiyaç olmadan araçlarınızın kilidini açmanızı sağlıyor. Apple’ın bu özelliği Cüzdan’a aslında 2022’de eklediğini söyleyelim. Şimdiye kadar BMW, BYD, Hyundai, Kia ve Mercedes-Benz gibi firmaların araçlarında vardı. Şimdi ise Volvo, Polestar ve Audi’ye eklenecek.

Özellik, kullanıcının iPhone veya Apple Watch cihazlarını kullanarak araçlarını kilitlemesine, açmasına veya motoru çalıştırmasına yarıyor. Bunu da NFC sayesinde yapıyor. Kullanmak için cihazı uyumlu arabaların NFC okuyucularının yakınına getirmek yeterli. Tabii her modele ve markaya göre değişecektir. Ülkemizde kullanılıp kullanılmadığını, eğer varsa da hangi modellerde olduğunu bilmiyoruz.