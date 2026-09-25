Audi'nin A6 Sportback e-tron modeli, tek şarjla 1.337 km giderek elektrikli araç menzili konusunda dünya rekoru kırdı.

Elektrikli otomobil alırken en çok dikkat edilen kısımlardan biri şüphesiz bataryalar. Yüksek menzil sunması kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Şimdi ise bu konuda bir rekor kırıldı. Audi A6 Sportback e-tron modeli, seri üretim otomobillerde yeni bir Guinness Dünya Rekoru’na imza atarak elektrikli araç menzil rekoru kırdı.

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Polonyalı ralli sürücüsü ve Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk, elektrikli otomobilin sınırlarını zorlamak adına direksiyon başına geçti. Geçtiğimiz dönemde dizel motorlu bir Skoda Superb ile tek depoda 2.831 kilometre katetmeyi başaran Marczyk, yeni verimlilik denemesinde Volkswagen Grubu bünyesindeki tamamen elektrikli Audi A6 Sportback e-tron modelini kullandı.

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1.338 kilometre giderek dünya rekoru kırdı

Polonya'da 11 Eylül saat 01.55'te başlatılan rekor sürüşü; Krakow, Sandomierz, Varşova, Torun, Grudziadz ve Baltık Denizi kıyısındaki Hel rotasını kapsayarak geri dönüş hamlesiyle devam etti. Yola çıkış anından itibaren tam 45 saati aşkın süre boyunca devam eden sürüşte, aracın bataryası nihayet Torun ile Ciechocinek arasında bir noktada tamamen tükendi. Sayaçlar durduğunda Audi A6 Sportback e-tron'un ulaştığı toplam mesafe 1.338 kilometre olarak kaydedildi.

Fabrika çıkışı WLTP verilerine göre 777 km'ye kadar menzil vaat eden premium liftback, bu performansıyla resmi menzil değerinin yaklaşık %72 kadar üzerine çıkmayı başardı ve seri üretim elektrikli araçlar klasmanında Guinness Dünya Rekoru’nun yeni sahibi oldu.

Rekor denemesinin en dikkat çekici detaylarından biri, aracın kapalı bir pistte değil tamamen kamuya açık yollarda ve gerçek sürüş koşullarında teste tabi tutulmasıydı. Sürüş süresince yoğun trafik saatleri de dâhil olmak üzere günlük yol şartlarıyla mücadele edildi. Hava koşulları açısından bakıldığında ortalama sıcaklık 15°C civarında seyrederken sürüş esnasında zaman zaman 7°C seviyesine kadar geriledi. Elektrikli araç bataryalarının düşük sıcaklıklardaki performans hassasiyeti göz önüne alındığında, bu iklim şartları verimlilik sınavının zorluğunu bir kat daha artırdı.

Tüm bu zorlayıcı faktörlere rağmen sürücü Miko Marczyk, sürüş sonunda ortalama 7,09 kWh/100 km gibi son derece düşük bir enerji tüketim değeri elde etti. Bu oran, A6 Sportback e-tron modelinin resmi karma tüketim verisinin yarısından bile daha düşük bir seviyeye karşılık geliyor. Marczyk; lastik basınçlarını doğru ayarlama, trafiği önceden okuyarak gereksiz hızlanma ve frenlemelerden kaçınma, rejeneratif fren sistemini verimli kullanma ve otomobilin sınırlarını iyi tanıma ilkelerini uygulayarak bu sonuca ulaştığını vurguladı. A6 Sportback e-tron’un 0,21 sürtünme katsayısıyla markanın bugüne dek ürettiği en aerodinamik seri üretim otomobil olma ünvanını taşıması da rekora yardımcı oldu.