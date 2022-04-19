Audi, Adeta Gelecekten Gelen Otomobil Konseptini Gösterdi

Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi, gelecekten gelen yeni konsept aracı Urbansphere'yi görücüye çıkardı. Devasa boyuta sahip olan araç, tasarımsal olarak da dikkat çekici.

Almanya merkezli otomotiv devi Audi, yeni konsept otomobillerini tüketicinin karşısına çıkarmaya devam ediyor. Tıpkı diğer büyük otomobil üreticileri gibi geleceğe hitap edebilecek ürünler üzerinde çalışan şirket, Urbansphere adını verdiği yeni konsept aracını büyüklüğü ve modernliğini öne çıkartarak gösterdi.

Bugüne kadarki en büyük Audi konsepti olan Urbansphere'in fotoğraflarda yanıltıcı derecede küçük gözüktüğünü söyleyen şirket, aracın normal ölçülerinin çok daha devasa olduğunu ve her yerde kullanılamayabileceğini de açıkladı. Uzmanlara göre gelecekten gelen Urbansphere gelecekte daha fazla trafik sorunu yaşatabilir.

Audi, bugüne kadarki en büyük konsept aracını duyurdu

Aracın, sahipleri için üçüncü bir yaşam alanı olmasını planlayan Audi, bu sebepten ötürü yeni konseptinde geniş bir tasarımı benimsedi. 5,51 metre uzunluğunda, 2,01 metre genişliğinde ve 1,78 metre yüksekliğindeki yeni konsept araç, gelecekte yayalar ve bisikletçiler için zorluk çıkartabilir. Öyle ki ABD'de yapılan bir araştırmaya göre büyük araç oranının fazla olduğu şehirlerde yaya ve bisikletçi ölümleri de fazla. Bu sebepten ötürü bazı kaynaklar Audi'yi uyarıyor.

Bunun sebebi de araçların büyümesine karşılık olarak cadde ve sokakların neredeyse aynı kalması ve insanların yaşam alanının azalması denebilir. Nitekim böyle büyük araçkar, yıllardır küçük araçların geçtiği dar yolları kullanmak zorunda olacak.

Audi'nin yeni 'Urbansphere' isimli konsept aracının görüntüleri