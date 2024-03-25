Audi'nin herkesin aklına kazınan ortadan motorlu spor otomobili R8, 17 yılın ardından resmen emekliye ayrıldı. Son R8, geçen hafta Almanya'da üretildi.

Audi, R8 isimli ortadan motorlu spor otomobilini ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürmüştü. Kendine has tasarımı ve hızlı yapısıyla bilinen bu araç, yıllar içinde Alman otomobil devinin en ikonik modellerinden biri olmayı başarmıştı. Ancak yakın zamanda araca veda edileceği duyurulmuştu.

O gün geldi çattı. 2 farklı nesil ve 17 senenin ardında Audi R8 yollara resmen veda etti. Son R8, geçtiğimiz hafta Almanya’nın Heilbronn şehrinde bulunan Audi Böllinger Höfe fabrikasında üretildi.

Audi, elektrikli otomobillere yoğunlaşmak istediği için R8'i emekliye ayıracağını açıklamıştı

Üretilen son otomobil, sarı renge sahip V10 Performance versiyon bir R8 olarak geldi. Bir fotoğrafı bulunmasa da yukarıda gördüğünüze benzer olduğunu söyleyebiliriz. Audi, aracın son versiyonunu 2022’nin sonlarında tanıtmıştı.

R8’in üretimi normalde 2023 sonunda bitecekti ancak araca gelen büyük talebin ardından bu tarih 2024’e ertelenmişti. Öyle ki geçen yıl satışlarda %50’ye yakın artış yaşandı ve 1.591 adet R8 satıldı. Tabii ki bu artışın en büyük nedenlerinden biri R8’in yollara veda edeceğinin duyurulmasıydı. Ayrıca satışlarda büyük bir yükselme olsa da araç hâlâ büyük farkla şirketin en az satan otomobiliydi.

R8’in emekliye ayrılmasının nedeni, şirketin elektrikli otomobillere daha fazla yoğunlaşması için masrafları azaltmak istemesiydi. R8’in istenen satış performansını yıllardır gösterememesi de kararda etkili oldu. R8’e ek olarak geçtiğimiz kasım ayında daha uygun fiyatlı bir süper otomobil olan Audi TT’nin de üretimine son verilmişti.

R8’in yerine geçecek bir otomobilin gelip gelmeyeceği belli değil

Audi R8’in halefi olacak bir otomobilin gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ayrıca “R8” isminin devam edip etmeyeceği de bilinmiyor. Ancak yeni bir versiyonu gelirse çok büyük ihtimalle elektrikli olacaktır. Bu da herkesin aklına kazınan içten yanmalı R8’in tamamen bizlerden ayrıldığı anlamına geliyor.