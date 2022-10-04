Audi, ikonik spor otomobili R8'in özel bir versiyonunu tanıttı. 'Audi R8 V10 GT RWD' ismine sahip olan spor otomobil, yalnızca 333 adet üretilecek ve Audi için bir devrin sonunu getirecek. İşte bu benzersiz otomobilin fiyatı ve özellikleri...

Otomobil dünyasının önemli isimlerinden Audi, gerçekleştirdiği bir etkinlikte R8 isimli spor otomobilinin özel bir versiyonunu tanıttı. "Audi R8 V10 GT RWD" olarak isimlendirilen ve yalnızca 333 adet üretilecek otomobil, şirket için oldukça özel bir yere sahip. Zira 2006 yılından beri hayatımızda olan spor araba, an itibarıyla son kez içten yanmalı bir motorla tanıtılmış durumda. Özetle; Audi için bir devrin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Audi R8, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri gerek tasarımı gerekse teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken bir otomobil olmuştu. Bugünkü tanıtım da, bunun en net göstergesi niteliğinde. Çünkü şirket, son içten yanmalı R8'i de özüne bağlı kalarak tasarladı. Ve bu spor otomobil, gerçekten de şanının hakkını veren bir motorla donatıldı.

Karşınızda sadece 333 adet adet üretilecek Audi R8 V10 GT RWD

"Carbon Aerokit" olarak isimlendirilen özel bir gövde kitine sahip olan Audi R8 V10 GT RWD, bu kit ile bugüne kadarki en iyi aerodinamiği sunuyor. Aracın burnundan itibaren başlayan Carbon Aerokit, arkadaki spoylera kadar devam ediyor. 20 inçlik devasa jantlarla gelen spor araba, diğer tasarım özellikleri ile standart bir R8'e benziyor.

Yalnızca 333 adet üretilecek içten yanmalı motora sahip son Audi R8'in iç tasarımına baktığımızda, kırmızı ve siyahın muhteşem kombinasyonunu görüyoruz. Bunun haricinde; tamamen dijital gösterge ekranı, işlevsel direksiyon ile küçük bir vites topuzu da R8 V10 GT RWD'nin iç tasarım detayları arasında yer alıyor. Bu arada; bu spor otomobilde bir bilgi-eğlence ekranı bulunmadığını da belirtelim.

Audi'nin spor otomobili, adından da anlaşılabileceği üzere özel bir V10 motora sahip. 611 beygir gücünde ve 564 Nm tork değerine sahip olan 5.2 litrelik motor, aracın 3,4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlamasını sağlıyor. Aracın maksimum hızının 320 km/sa olduğunu, 7 ileri otomatik şanzımanla kullanılacağını da söyleyelim.

2023 yılının başı itibarıyla satın alınabilecek özel mi özel Audi R8'e sahip olmak isteyen bir tüketicinin 222 bin doları gözden çıkarması gerekecek... Bu fiyatın kur karşılığı 4,1 milyon TL civarı bir bedele denk geliyor ki vergiler ile birlikte aracın Türkiye'de -eğer gelirse- 12 milyon TL civarında bir fiyata sahip olabileceğini söyleyelim.