Rus Su-35 ve Amerikan F-22 Raptor Karşılaşırsa Kim Kazanır?

Havacılık konusunda dünyanın en iddialı 2 ülkesinin en iddialı uçakları olan Su-35 ve F-22 Raptor'u karşılaştırıyoruz. Kazanan kim olacak?

Askeri teknolojiler alanında dünyanın en ezeli rakipleri olarak görülen Rusya ve Amerika, kendine has askeri teknolojileri ile öncelikli olarak birbirlerine daha sonrasında ise dünyaya diş göstermeye devam ediyor.

Konu “Savaş Uçağı Teknolojisi” olduğunda bir karşılaştırma yapmanın gerekli olduğunu düşünen Business Insider ekibi, iki dev ülkenin en güçlü savaş uçaklarını teorik olarak karşı karşıya getiriyor. Amerika’nın F-22’siyle Rusya’nın S-35’ini teorik olarak karşılaştıran ekip, kazananın kim olduğunu gözler önüne seriyor.

Değerlendirmesine radarlarda görünmezlik teknolojisi bulunan F-22’nin gerçek savaş koşullarında bu özelliğinin çok da önemli olmadığını dile getirerek başlayan ekip, iki uçağın çatışmaya başlamadan önce gerçekleştirmesi gereken prosedürlerden de bahsetmeyi es geçmiyor.

F-22’nin olası bir hava ihlali gerçekleştirdiği senaryoda S-35 uçağı pilotunun, öncelikle sözlü bir uyarıda bulunması gerekiyor. Bu uyarının ardından diş gösterircesine cephanesinde bulunan roketleri yana eğilerek göstermesi gereken S-35, karşı taraftan herhangi bir tepki almaz ya da karşı ateşe maruz kalırsa çatışma o an başlıyor.

Buraya kadar F-22’nin ihlal yapması durumunda anlattığımız senaryomuzda roller değişir de Su-35 ihlal yapan taraf olursa F-22’nin negatif özelliklerinden biri ortaya çıkıyor. F-22, dizaynı gereği tüm cephane sistemini uçağın içerisinde barındırıyor yani F-35’e karşı caydırıcı bir görsel uyarıda bulunması imkansız.

Yukarıda bahsettiğimiz prosedür aşamasını geçtiğimize göre asıl heyecanlı olan, yani iki uçağın amansızca karşılaştığı varsayılan senaryomuza geçebiliriz. İlk olarak Su-35 avcı uçağı cephane anlamında F-22’nin bir hayli ötesinde. Üstüne üstelik cephane anlamında avantajlı olan Su-35, yüksek manevra kabiliyetinin yanında yakın hava çatışmalarındaki başarısıyla da F-22'yi yerle bir edecek bir potansiyele sahip.

Bu karşılaştırmaya göre mutlak galip Rus canavarı Su-35 olsa da ortada dengeleri değiştirecek bir faktör var. Amerikan ordusu pilot yetiştirme konusunda dünyanın bir hayli ilerisinde. Ekipman anlamında üstün olan Rus pilotları olası bir çatışmada kabiliyet olarak Amerikan pilotlarının gerisinde kalma potansiyeli taşıyor. Yine de temennimiz bu tür bir karşılaşmanın yalnızca teorik olarak gerçekleşmesi yönünde.

Siz de anketimize katılarak olası mücadelede avantajlı gördüğünüz uçağı bizlerle paylaşabilir, yorumlarınızla tezinizi açıklayabilirsiniz.