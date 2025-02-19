Xbox özel oyunu Avowed, resmen PC ve Xbox için piyasaya sürüldü. Biz de ilk günden Game Pass'e gelen bu yapım hakkında bilmeniz gerekenleri açıklıyoruz.

Microsoft bünyesindeki Obsidian imzası taşıyan Avowed, şüphesiz son zamanların en çok beklenen oyunlarındandı. Yapımın normalde Kasım 2024’te çıkması bekleniyordu ancak alınan stratejik bir kararla şubata ertelenmişti. Beklenen gün nihayet geldi. Oyun, dün itibarıyla piyasaya sürüldü.

Avowed; Xbox Series X/S ve PC için çıkışını yaptı. İlk günden Game Pass’e geldiğinin de altını çizelim. Biz de bu içeriğimizde oyun hakkında bilmeniz gereken her şeye yer veriyoruz.

Avowed fragmanı

Avowed sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580 Depolama: 75 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080 Depolama: 75 GB

Avowed nasıl bir oyun?

Avowed, birinci şahıs fantastik bir RPG oyunu. Görsel şölen yaşatacak yapım, Eora isimli kurgusal dünyada geçecek ve oynayanları tehlikenin kol gezdiği, macera ve gizem dolu ada Living Lands’e götürecek. Burada gizemli bir veba ile karşılaşacağız. Bir elçi olarak da bu sorunu araştırmaya gönderileceğiz. Yapılan seçimler, oyunun nasıl ilerleyeceğini, Living Lands’te yaşayanları ve karakterinizin kaderini etkileyecek. Yani her bir seçimin sonucu olacak.

Avowed fiyatı

Avowed, Steam’de 41,99 dolarlık bir fiyatla çıkış yaptı. Xbox’ta ise 2.499 TL’lik bir fiyata sahip. Ancak başta da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass abonesi olarak oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz.