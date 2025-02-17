Microsoft, Şubat 2025’te Xbox Game Pass’ten kaldırılacak 9 oyunun listesini duyurdu. Aksiyon, macera türlerinden dikkat çeken yapımlar listede bulunuyor.

Microsoft, Şubat 2025 sonunda Game Pass’ten çıkarılacak oyunların listesini duyurdu. Oyun kütüphanesinden toplam dokuz yapım kaldırılacak.

Game Pass'tan kaldırılacak oyunlar açıklandı. Bu oyunlar arasında Warhammer 40K: Boltgun gibi dikkat çeken oyunlar da yer alıyor. İşte detaylar!

Şubat 2025’te Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar belli oldu

Microsoft’un duyurusuna göre 28 Şubat 2025 itibarıyla Game Pass kütüphanesinden toplam dokuz oyun kaldırılacak. İlk açıklamada sekiz oyun yer alsa da daha sonra listeye F1 22 de eklendi. Çıkarılacak yapımlar arasında aksiyon, macera ve rol yapma türlerinde dikkat çeken oyunlar bulunuyor.

İşte Şubat 2025’te Game Pass’ten ayrılacak oyunların tam listesi:

Gris

Maneater

Paw Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40K: Boltgun

Wo Long: Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

F1 22

Listede farklı türlerde öne çıkan oyunlar bulunuyor. Gris, hikâye odaklı bir macera sunarken; Maneater, oyuncuları bir köpekbalığının yerine koyarak aksiyon dolu bir deneyim yaşatıyor. Warhammer 40K: Boltgun ve Wo Long: Fallen Dynasty, yoğun çatışma mekanikleriyle dikkat çekiyor. Yakuza 3 Remastered ve Yakuza 4 Remastered ise klasik dövüş dinamikleri ve güçlü hikâye anlatımlarıyla ön plana çıkıyor.

Listedeki oyunları Game Pass’ten kaldırılmadan önce denemek isteyenler için son tarih 28 Şubat. Aboneliği olmayan kullanıcılar ise, farklı Game Pass üyelik seçeneklerini değerlendirerek bu oyunlara erişim sağlayabilir.