Avrupa Birliği'nin Apple'a yeni bir ceza kesmeye hazırlandığı bildirildi. Konuya aşina kaynaklara göre şirket, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle ceza yiyecek. Bu ceza, Avrupa ile ABD'yi biraz daha gerecek gibi görünüyor.

Güvenilir haber kaynaklarından Reuters, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yayımlanan özel habere göre Apple, çok yakında Avrupa Birliği'nden çok büyük bir ceza yiyecek. Kaynaklar, Meta'nın da aynı durumda olduğunu söylüyorlar.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiği için para cezası alacak. Kaynaklar, tutar hakkında bir şey söylemediler ancak DMA'ya göre bir şirket, küresel gelirinin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabilir.

Değişen dünya düzeninde bir ilk olacak!

Avrupa Birliği, geçmişte de Apple'a ceza kesti ancak bu sefer durum biraz daha farklı. En azından zamanlaması açısından. Gündemi takip eden okurlarımız, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarını mutlaka duymuşlardır. Donald Trump, zaten Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle gerildiği Avrupa Birliği'ni, ABD'li firmalara yönelik yaptırımları nedeniyle de eleştirmişti. İşte her iki tarafın oldukça gergin olduğu bir ortamda Apple'a kesilecek yeni bir ceza, ortalığı iyice kızıştıracak gibi görünüyor.

Bu arada; Apple'a yönelik bir soruşturmanın uzun zamandır konuşulduğunu da hatırlatalım. Hatta daha önce yapılan açıklamalarda bu cezanın Mart ayı içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Gelen son haberler, iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. Bakalım Avrupa Birliği, Apple'a ne kadar büyük bir ceza kesecek.