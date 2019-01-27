ESA, Ay Görevi İçi 3 Farklı Şirketle Anlaştı

Avrupa Uzay Ajansı ile ArianeGroup arasında, yapılacak Ay görevi için anlaşma imzalandı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA, European Space Agency), Avrupa’nın en büyük başlatıcı servisi sağlayıcısı ve eski Google Lunar X Prize yarışmacısıyla sözleşme imzaladı. ArianeGroup, 21 Ocak’ta ESA’dan bir yıllık bir kontrat aldığını duyurdu. Kontrat, 2025’te gerçekleştirilecek Ay’a iniş görevini içeriyor. Görevin amacı ise Ay madenciliği ve regolitten oksijeni ayrıştırma olacak.

Önerilen görev, Ariane 6’nın dört farklı güçlendiricisi olan versiyonu Ariane 64 üzerinde gerçekleştirilecek. Bir Alman şirketi olan ve Google Lunar X Prize yarışmasında özel bir Ay’a iniş aracı geliştiren PTScientist, uzay aracından sorumlu olacak. Belçikalı şirket Space Applications Services ise yer kontrolü ve iletişim servislerinden sorumlu olacak.

ArianeGroup sözcüsü Julien Watelet’ın 22 Ocak’ta söylediğine göre, bu çalışma birkaç yüz bin euro’ya mâl olacak. Çalışmanın niyetlerinden bir tanesi de, bu tarz misyonlarda ticari yaklaşımın gerekli olup olmadığını gözlemlemek.

Çalışma, İspanya’nın Sevilla kentinde kasım ayında düzenlenecek olan, Space19+ olarak adlandırılan ESA’nın bakanlıklarla yapacağı toplantıya kadar tamamlanacak. ESA’nın bu toplantıda bakanlıklarla Ay’a keşif ve iniş görevinin fonlanması işini konuşacağı tahmin ediliyor.

ESA yöneticilerinden David Parker verdiği ifadede “Uzay kaynaklarının kullanılması sürdürülebilir Ay görevlerinin kilit noktası olabilir ve bu çalışma, ESA’nın Avrupa’yı gelecek on yılda küresel keşif partnerlerinden biri yapacak olan kapsayıcı bir planın parçası olacak” dedi.