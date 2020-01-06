Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bağış karşılığında çıplak fotoğraflarını paylaşarak Avustralya’daki orman yangını için yüz binlerce dolar topladığını söyleyen modelin hesabını cinsel içerikle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.

20 yaşındaki model Kaylen Ward, Avustralya’yı tabiri caizse küle çeviren devasa orman yangınlarıyla mücadele etmek için çok çarpıcı bir yönteme başvurdu. 10 dolarlık bağış karşılığında insanlara çıplak fotoğraflarını gönderen Ward, bu sayede yüz binlerce dolar topladığını söylüyor.

Sosyal medyada Naked Philantthist ismini kullanan model, BuzzFeed News'e verdiği demeçte, "Avustralya'daki yangınlarla ilgili Twitter'daki tüm yayınlara baktım ve insanların bağış yapmasını sağlayacak etkili bir yöntem göremedim” ifadelerini kullandı. O anda aklına böyle bir fikir geldiğini belirten Ward, halihazırda sattığı çıplak fotoğraflarını bir hayır işine dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

Ward, 4 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, Avustralya hayır kurumları listesine en az 10 dolar bağışta bulunduğunu kanıtlayan herkese Twitter’dan bir çıplak bir fotoğrafını atacağını ifade etti. Söz konusu tweet, dakikalar içinde 40 binden fazla retweet aldı ve Ward’ın gelen kutusu mesaj yağmuruna tutuldu.

Ward'ın büyük ses getiren Twitter paylaşımı:

Bağışların doğruluğunu saptamak için dört kişilik bir ekip tutan model, vaat ettiği çıplak fotoğrafları bağışçılara göndermek için 24 saat boyunca çalışıyor. Ward, pazar günü yaptığı yeni bir paylaşımda, kampanya kapsamında 500.000 dolardan fazla bağış toplandığını söylüyor.

Fakat Ward’ın Twitter’da başlattığı bağış kampanyası Instagram’ı da etkisi altına aldı. 20 yaşındaki isim, 50 bin takipçili Instagram hesabının platformun cinsel içerikle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

20 yaşındaki model, Instagram hesabının kapatıldığını söyledi:

Herhangi bir kuralı ihlal etmediğini savunan Ward, Instagram’a ulaşmaya çalıştığını; ancak başarısız olduğunu belirtti. Buna rağmen Twitter’daki kampanyasına devam eden model, olabildiğince fazla mesaja cevap vermeye çalışacağını ifade etti.