Yeni Bir Aşı Kanser Hücrelerinin Fark Edilmesini Sağlıyor

ABD'de geliştirilen yeni bir aşı, bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerini fark etmelerini sağlayabiliyor.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ve özellikle erken teşhis edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen kansere karşı yeni bir aşı geliştirildi. Henüz deneme aşamasında olan bu aşı, test yapılan hastalarda bir dizi kansere karşı umut verici sonuçlar verdi.

Bağışıklık sistemine sorunlu hücreleri fark etmeyi öğreten aşının uygulandığı kadın bir hastada, yumurtalık kanserinin 18 aydan uzun bir süreliğine ortadan kaybolduğu görüldü. Aşının uygulanma yöntemi şöyle: Öncelikle bir hastadan bağışıklık sistemi hücreleri alınıyor ve bu hücreler laboratuvar ortamında, birçok kanserde bulunan HER2 adlı bir proteini fark edebilmesi için değiştiriliyor. Bu aşamadan sonra da hücreler hastaya tekrar enjekte ediliyor.

Bethesda, Maryland'de bulunan Birleşik Devletler Ulusal Kanser Enstitüsü’nden Profesör Jay Berzofsky, aşı hakkında şunları söyledi: “Sonuçlar, oldukça umut verici bir aşı ürettiğimizi gösteriyor.” Berzofsky, HER2 adlı proteinin göğüs, yumurtalık, akciğer ve kolon gibi kanser türlerine ait hücrelerin büyümesini tetikleyen unsur olduğunu açıkladı. Hastaların bağışıklık sistemi hücrelerini alıp onlara kanser hücrelerini nasıl hedef alacaklarını öğreten benzer bir yaklaşım, bir tür löseminin tedavisinde işe yaramış durumda.