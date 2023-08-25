Baldur's Gate 3'ü geliştiren Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke, oyunun Xbox'a ne zaman geleceğini açıkladı. Oyuncular, birkaç ay içerisinde Xbox üzerinden Baldur's Gate 3 oynayabilecekler.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen, piyasaya sürüldüğü gibi de tarihin en iyi PC oyunu seçilen Baldur's Gate 3 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip Larian Studios tarafından yapılan açıklamalarla oyunun ne zaman Xbox'a geleceği az çok belli olmuş oldu. Böylelikle PlayStation sahiplerinden sonra Xbox sahipleri tarafından en çok merak edilen hususlardan bir tanesi de gün yüzüne çıkmış oldu.

Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke, şimdilerde X ismiyle andığımız Twitter üzerinden gerçekleştirdiği bir açıklamada, Baldur's Gate 3'ün Xbox konsollarına ne zaman gelebileceğine ilişkin en net açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyun bu yıl içerisinde mutlaka Xbox üzerinden oynanabilecek. Ancak şu an için net bir tarihten söz etmek mümkün değil.

Xbox Series S'te bölünmüş ekran desteği olmayacak

Geliştirici ekip, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada Xbox Series S'in bölünmüş ekran desteği için güçsüz kaldığını söylemişti. Hatta o dönem yapılan açıklamalarda bölünmüş ekran desteği sorununun oyunu Xbox'a getirmekteki en büyük engel olduğu, sorunu çözmeden oyunu Xbox için yayınlayamayacaklarını söylemişlerdi. CEO Swen Vincke tarafından yapılan son açıklama, ekibin yapacak bir şeyinin kalmadığını gözler önüne seriyor. Xbox Series X, bölünmüş ekran desteği sunacak. Xbox Series S ise bu özellikten mahrum kalacak.

Swen Vincke'in açıklaması şöyle:

Xbox patronu Phil Spencer ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Baldur's Gate 3'ü bu yıl içinde Xbox'a getireceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir çözüm bulduk. Bu durum, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Xbox Series X'te bölünmüş ekran desteği ve tüm iyileştirmeler mevcut olacak. Ancak Xbox Series S'te ise bölünmüş ekran desteği bulunmayacak. Xbox'lar ile Steam arasında çapraz kaydetme seçeneği olacak.