Son dönemin en iyi oyunları arasında yer alan Baldur's Gate 3, Steam'de %20 indirime girdi.

Larian'ın hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan tam puan alan oyunu Baldur's Gate 3, 2023 yılında aralarında "Yılın Oyunu" gibi ödüllerin de yer aldığı ne kadar ödül varsa toplamış ve büyük bir sansasyon yaratmıştı. Oyunu denemek isteyen pek çok oyuncu ise yapımın indirime girmesini bekliyordu. Sonunda Baldur's Gate 3, Steam'de %20 indirime girdi.

Baldur's Gate 3 gibi oyunlar genellikle indirime girmiyor zira firmaların böyle bir promosyon yapmaya ihtiyaçları olmuyor. İndirimler geçtikten sonra da oyunların bir daha ne zaman kampanyaya gireceği bilinmiyor. Oyunu almayı düşünüyorsanız bu indirim iyi bir fırsat olabilir.

Baldur's Gate 3 fragmanı

Baldur's Gate 3 nasıl bir oyun?

Baldur's Gate 3'te, Faerûn adlı fantastik evrenin boyutlar arasında gezen uzaylıları tarafından kaçılıyoruz. Sonrasında bizi kaçırdıkları gemi cehennemden geçip tekrar gezegenimize gelirken kaza yapıyor. Bu süreçte ise bizim ve kaçırdıkları başka kişilerin gözüne, iribaşa benzeyen bir tohum yerleştiriyorlar. Amacımız ise -en azından ilk başta- bu yaratıktan kurtulmak.

Baldur's Gate 3'ün indirimli fiyatı 27,99 dolar (958 TL) ve oyun, 11 Kasım'a kadar indirimli fiyattan satılmaya devam edilecek. Oyunun Digital Deluxe Edition yükseltmesi de %20 indirimle 4,39 dolara (150 TL) satın alınabilecek.