Danionella cerebrum adlı minicik balık, boyundan çok daha büyük işler yaparak öyle bir ses çıkarıyor ki matkapla eşdeğer.

Bir balık düşünün ki en fazla 12 milimetre boyutunda olabiliyor ve 100 metre mesafedeki, kalkış yapan bir jet motoruyla karşılaştırılabilecek kadar yüksek desibelli ses çıkarıyor.

Aklımızın bile almakta zorlandığı bu durumun tam olarak nasıl olduğunu anlamak için bu küçük balıkların dünyasına doğru gelin birlikte bir dalış yapalım.

İlk olarak, desibel seviyelerinin şiddetini anlarsak bu balığın çıkardığı sesi kafamızda daha iyi canlandırabiliriz.

0 dB - İnsan kulağının duyabileceği seslerin başlangıç noktası

- İnsan kulağının duyabileceği seslerin başlangıç noktası 10 dB - Yaprak hışırtısı

- Yaprak hışırtısı 30 dB - Fısıltı, sessiz konuşma

- Fısıltı, sessiz konuşma 50 dB - Yağmur sesi, bulaşık makinası sesi

- Yağmur sesi, bulaşık makinası sesi 60 dB - Normal tonda konuşma sesi

- Normal tonda konuşma sesi 70 dB - Yoğun trafik sesi - elektrikli süpürge veya saç kurutma makinası sesi

- Yoğun trafik sesi - elektrikli süpürge veya saç kurutma makinası sesi 80 dB - Çalar saat sesi - metro sesi - fabrika gürültüsü

- Çalar saat sesi - metro sesi - fabrika gürültüsü 90 dB - Çim biçme makinası sesi - yoğun trafik gürültüsü

- Çim biçme makinası sesi - yoğun trafik gürültüsü 100 dB - Çöp kamyonu veya kar aracının çıkardığı ses

- Çöp kamyonu veya kar aracının çıkardığı ses 110 dB - Elektrikli testere sesi

- Elektrikli testere sesi 120 dB - Uçağın havalanırken çıkardığı ses - gök gürültüsü

- Uçağın havalanırken çıkardığı ses - gök gürültüsü 130 dB - Delici çekiç sesi

- Delici çekiç sesi 140 dB - Av tüfeğinin sesi

- Av tüfeğinin sesi 180 dB - Roket atar sesi

Araştırmacılar, Danionella cerebrum balığını bir akvaryumda inceleme altına aldı.

Her ne kadar balık deyince aklımıza ses çıkarmaları hiç gelmese de minik ve saydam olan Danionella cerebrum, bu varsayımlara meydan okuyarak 140 desibelden fazla ses üretebiliyor.

Yüksek hızlı video, mikro bilgisayarlı tomografi, gen ekspresyon analizi ve sonlu fark yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanan araştırmacılar, Danionella türlerinin erkeklerinin davul kıkırdağı/titreşim kıkırdağı, özel bir kaburga ve dayanıklı bir kas içeren benzersiz yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Peki bu sesi tam olarak nasıl çıkartıyorlar?

Özel bir kas, balığın kaburgalarından birini girintili bir kıkırdak parçasına doğru çekiyor, daha sonra balık kaburgayı serbest bıraktığında yüksek bir ses çıkarmak için yüzme kesesiyle (balığın suyun içinde dengede durabilmesini sağlayan, içinde gaz olan organ) çarpıştırıyor.

Araştırmacılar ayrıca balıkların genlerini inceledi ve özel kaburga çekme kasının diğer kaslardan daha fazla dayanıklılığa sahip olduğunu, bu nedenle uzun süre hızlı bir şekilde titreyebileceğini buldu. Bu dayanıklı kas, balığın arka arkaya çok sayıda, hızlı ses çıkarmasına izin veriyor.

Üstelik sesi sadece erkekler çıkarıyor.

Küçük balıkların bu gürültüyü nasıl çıkardığı anlaşılsa da neden yaptıkları hâlâ bilinmiyor. Teorilere göre karanlık suda birbirlerini bulmak için, eş çekmeye yardımcı olmak için, diğer erkekleri uzaklaştırmak için yapıyor olabilirler.

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