Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

A101, 18 Haziran 2026 itibarıyla birçok teknolojik ürününü Aldın Aldın ürünleri kapsamında bizlerle buluşturacak. İşte uygun fiyata satılacak teknolojik ürünler.

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 18 Haziran 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. 65 inç 4K televizyonlar, Infinix akıllı saat, SEG çamaşır makinesi ve buzdolabı, Volta EV1 elektrikli araç ve dahası bu hafta A101’de olacak.

Biz de bu içeriğimizde A101’in 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

İçerikten Görseller

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler
a10111
a1012
Ekran Resmi 2026-06-15 12.36.26
Ekran Resmi 2026-06-15 12.33.22

A101’de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

  • Volta EV1 elektrikli araç - 239.990 TL
  • NordMende 65 inç QLED TV - 27.499 TL
  • Infinix Smart Xwatch 3 akıllı saat - 749 TL
  • SEG çamaşır makinesi - 16.499 TL
  • SEG buzdolabı - 24.999 TL

Volta EV1 elektrikli araç - 239.990 TL

a10111

Küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araç arayanların göz atması gereken Volta markalı EV1 isimli bu model, 239 bin 990 TL’ye satışa çıkacak. Araçta 63 km menzil, 72V 58Ah batarya, 45 km/sa maksimum hız, 2 kW motor gücü, 4,5 Nm tork gibi özellikler bulunuyor.

NordMende 65 inç QLED TV - 27.499 TL

a1012

NordMende markalı bu televizyon 65 inçlik boyutu ve 27.499 TL’lik fiyatıyla ucuza büyük televizyon arayanlar için ideal. QLED teknolojisine sahip bu TV’de, 4K UHD çözünürlük, 3 HDMI, Dolby ses, Android işletim sistemi gibi birçok dikkat çeken özellik bulunuyor.

Infinix Smart Xwatch 3 - 749 TL

Ekran Resmi 2026-06-15 12.36.26

Temel işlevlere sahip uygun fiyatlı akıllı saat arayanlar için iyi bir tercih olabilecek Infinix Smart Xwatch 3, 2,01 inç veya 1,43 inç IPS ekranlarla geliyor. Bluetooth 5.2, kalp atış hızı takibi, spor modları, kalori takibi, IP68 suya ve toza dayanıklılık, 7 güne ulaşan pil ömrü gibi özellikleri var.

SEG çamaşır makinesi ve buzdolabı - 16.499 TL & 24.999 TL

Ekran Resmi 2026-06-15 12.33.22

Eğer çok para harcamadan uygun fiyatlı beyaz eşya arayışındaysanız bu hafta A101’e gelecek SEG ürünlerine göz atmanızı öneririz. Çamaşır makinesinde 9 kg kapasite, 15 program, 1000 devir, sessiz motor gibi özellikler, buzdolabında ise 451 L net hacim, no-frost, 98 L dondurucu, 353 litre soğutucu gibi özellikler bulunuyor.

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

AirPods Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Duyuruldu: Ekolayzer

Huawei, Babalar Günü'ne Özel Kampanya Başlattı: Birçok Üründe İndirim ve Hediye Var!

Huawei, Babalar Günü'ne Özel Kampanya Başlattı: Birçok Üründe İndirim ve Hediye Var!

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!

Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!

75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

75 İnç 4K TCL Televizyonu Kaçırmayın! BİM'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de: İşte Fiyatları

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye’de: İşte Fiyatları

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Bataryası Sızdırıldı: Kullanıcıları Çok Sevindirecek!

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Bataryası Sızdırıldı: Kullanıcıları Çok Sevindirecek!

A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com