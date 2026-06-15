Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

A101, 18 Haziran 2026 itibarıyla birçok teknolojik ürününü Aldın Aldın ürünleri kapsamında bizlerle buluşturacak. İşte uygun fiyata satılacak teknolojik ürünler.

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 18 Haziran 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. 65 inç 4K televizyonlar, Infinix akıllı saat, SEG çamaşır makinesi ve buzdolabı, Volta EV1 elektrikli araç ve dahası bu hafta A101’de olacak.

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Biz de bu içeriğimizde A101’in 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

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A101’de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Volta EV1 elektrikli araç - 239.990 TL

NordMende 65 inç QLED TV - 27.499 TL

Infinix Smart Xwatch 3 akıllı saat - 749 TL

SEG çamaşır makinesi - 16.499 TL

SEG buzdolabı - 24.999 TL

Volta EV1 elektrikli araç - 239.990 TL

Küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araç arayanların göz atması gereken Volta markalı EV1 isimli bu model, 239 bin 990 TL’ye satışa çıkacak. Araçta 63 km menzil, 72V 58Ah batarya, 45 km/sa maksimum hız, 2 kW motor gücü, 4,5 Nm tork gibi özellikler bulunuyor.

NordMende 65 inç QLED TV - 27.499 TL

NordMende markalı bu televizyon 65 inçlik boyutu ve 27.499 TL’lik fiyatıyla ucuza büyük televizyon arayanlar için ideal. QLED teknolojisine sahip bu TV’de, 4K UHD çözünürlük, 3 HDMI, Dolby ses, Android işletim sistemi gibi birçok dikkat çeken özellik bulunuyor.

Infinix Smart Xwatch 3 - 749 TL

Temel işlevlere sahip uygun fiyatlı akıllı saat arayanlar için iyi bir tercih olabilecek Infinix Smart Xwatch 3, 2,01 inç veya 1,43 inç IPS ekranlarla geliyor. Bluetooth 5.2, kalp atış hızı takibi, spor modları, kalori takibi, IP68 suya ve toza dayanıklılık, 7 güne ulaşan pil ömrü gibi özellikleri var.

SEG çamaşır makinesi ve buzdolabı - 16.499 TL & 24.999 TL

Eğer çok para harcamadan uygun fiyatlı beyaz eşya arayışındaysanız bu hafta A101’e gelecek SEG ürünlerine göz atmanızı öneririz. Çamaşır makinesinde 9 kg kapasite, 15 program, 1000 devir, sessiz motor gibi özellikler, buzdolabında ise 451 L net hacim, no-frost, 98 L dondurucu, 353 litre soğutucu gibi özellikler bulunuyor.