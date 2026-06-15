Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BYD Yoksa Hyundai Var: Türkiye'ye 715 Milyon Dolar Yatıracak, Batarya Üretecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hyundai, İzmit'teki fabrikada batarya üretimi yapılacağını ve Türkiye yatırımlarının 715 milyon euro'ya kadar ulaşacağını açıkladı.

BYD Yoksa Hyundai Var: Türkiye'ye 715 Milyon Dolar Yatıracak, Batarya Üretecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde Manisa’ya fabrika kurup Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım yapması beklenen otomobil devi BYD’nin bu yatırımı durdurduğu görülmüştü. Şimdi ise bir başka otomobil devi olan Hyundai’den Türkiye yatırımıyla ilgili açıklamalar geldi.

CNBC-e’de Gazeteci Emre Özpeynirci’ye konuşan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, İzmit fabrikasında faaliyetlerine başladıklarını ve devasa bir yatırım planlandığını açıkladı.

İçerikten Görseller

BYD Yoksa Hyundai Var: Türkiye'ye 715 Milyon Dolar Yatıracak, Batarya Üretecek!
hyundai

715 milyon dolar yatırım yapılacak, batarya üretilecek

hyundai

Berkel’in aktardığına göre şirketin İzmit’te kurulan batarya üretim tesisinde test üretimi sürecine resmen geçildi. Yani ülkemizde batarya üretildiğini de göreceğiz. Aynı zamanda yönetici, Türkiye’deki yatırımlarının önümüzdeki yılın mayıs ayında 715 milyon euro seviyelerine ulaşacağını belirtti. Batarya üretim tesisi için mevcut yatırımın 55 milyon euro’ya ulaştığını da ekledi.

Bunun yanı sıra Türkiye’deki otomobil üretimiyle ilgili de konuştu. Togg’dan sonra ülkemizde üretilecek ilk tam elektrikli otomobil olacak Ioniq 3’ün ağustos ayında üretime geçeceğini, eylülde ise satışa çıkacağını belirtti. Öte yandan Bayon modelinin ise 2027 yılında Türkiye’de üretilip dünyaya ihraç edileceğini aktardı.

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda! BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!
Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 Citroen Fiyat Listesi Açıklandı: 1,4 Milyon TL'ye Elektrikli Otomobil

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Haziran 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: OMODA 5, 1.999.000 TL’den Başlıyor

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Elektrikli Araba Hyundai

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com