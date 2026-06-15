BYD Yoksa Hyundai Var: Türkiye'ye 715 Milyon Dolar Yatıracak, Batarya Üretecek!

Hyundai, İzmit'teki fabrikada batarya üretimi yapılacağını ve Türkiye yatırımlarının 715 milyon euro'ya kadar ulaşacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde Manisa’ya fabrika kurup Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım yapması beklenen otomobil devi BYD’nin bu yatırımı durdurduğu görülmüştü. Şimdi ise bir başka otomobil devi olan Hyundai’den Türkiye yatırımıyla ilgili açıklamalar geldi.

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CNBC-e’de Gazeteci Emre Özpeynirci’ye konuşan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, İzmit fabrikasında faaliyetlerine başladıklarını ve devasa bir yatırım planlandığını açıkladı.

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715 milyon dolar yatırım yapılacak, batarya üretilecek

Berkel’in aktardığına göre şirketin İzmit’te kurulan batarya üretim tesisinde test üretimi sürecine resmen geçildi. Yani ülkemizde batarya üretildiğini de göreceğiz. Aynı zamanda yönetici, Türkiye’deki yatırımlarının önümüzdeki yılın mayıs ayında 715 milyon euro seviyelerine ulaşacağını belirtti. Batarya üretim tesisi için mevcut yatırımın 55 milyon euro’ya ulaştığını da ekledi.

Bunun yanı sıra Türkiye’deki otomobil üretimiyle ilgili de konuştu. Togg’dan sonra ülkemizde üretilecek ilk tam elektrikli otomobil olacak Ioniq 3’ün ağustos ayında üretime geçeceğini, eylülde ise satışa çıkacağını belirtti. Öte yandan Bayon modelinin ise 2027 yılında Türkiye’de üretilip dünyaya ihraç edileceğini aktardı.