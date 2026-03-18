Barcelona-Newcastle Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Newcastle maçı canlı izlemek için Tabii yayın bilgilerini derledik. İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm bilgiler…

Futbolun en heyecan dolu turnuvalarından Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, evinde Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Platform aracılığıyla Barcelona-Newcastle maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için Tabii üyelik süreci, paket kapsamları ve ücretlendirme modeli gibi temel bilgileri bu içerikte derledik.

Barcelona-Newcastle maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Barcelona-Newcastle maçını Tabii üzerinden canlı izlemek için öncelikle platforma kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için Tabii’nin resmi web sitesine gidebilir ya da mobil uygulamasını indirerek ana ekrandaki “Kayıt Ol” seçeneğini kullanabilirsiniz. Karşınıza çıkan formda ad, e-posta ve şifre gibi temel bilgileri doldurmanız yeterli. Ardından e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girerek hesabınızı kolayca aktif hâle getirebilirsiniz.

Bu noktada ek yapalım, Tabii’de spor yayınları için özel olarak ayrılmış bir paket bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının büyük bölümü ise Premium abonelik kapsamında izleyicilere sunuluyor.

Barcelona-Newcastle maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

Tabii’nin resmi internet sitesine girin veya mobil uygulamasını indirin.

Ana sayfada yer alan “Üye Ol” ya da “Giriş Yap” seçeneğine tıklayın.

Hesabınız yoksa ad, e-posta ve şifre bilgileriyle hızlıca kayıt oluşturun.

Giriş yaptıktan sonra profil veya abonelikler bölümüne gidin.

Premium üyelik seçeneğini bulun ve detaylarını inceleyin.

Size uygun ödeme yöntemini (kredi kartı vb.) seçerek aboneliği başlatın.

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Premium paketiniz aktif hâle gelir ve spor içeriklerine erişebilirsiniz.

Tabii’de spor içerikleri için ayrı bir paket bulunmadığı için, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi organizasyonları izlemek isteyen kullanıcıların doğrudan Premium aboneliğe geçmesi gerekiyor. Bu abonelik, yalnızca spor değil aynı zamanda platformdaki dizi, film ve diğer içeriklere de erişim sağlıyor.

Tabii Premium paket, içerikleri reklamsız ve kesintisiz izleme imkânı sunuyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli spor karşılaşmaları ile platformdaki tüm dizi, film ve belgesellere de yer veriyor. Öte yandan İçerikleri indirip internet olmadan izleme ve yüksek görüntü kalitesi gibi ekstra özelliklere sahip oluyorsunuz.