Hiç şeffaf renkli bir deniz canlısı gördünüz mü? Aslına bakarsanız görüntüsü garip olduğu kadar ürkütücü de. Ek olarak şeffaf kafalarının yanında yemyeşil olan gözleri, onları daha da tuhaf kılıyor.

Peki bu canlıların kafaları neden şeffaf? Bu şeffaflığın nasıl bir artısı var?

Gelin, bakalım.

Macropinna Microstoma (Barreleye), kendine özgü özellikleriyle şeffaf bir kafaya sahip olan üç balık türünden en dikkati çekendir.

Bu balık, şeffaf ve sıvı dolu kafasıyla anında tanınır. 600 ila 800 metre arasındaki derinliklerde yaşar ve canlı yeşil merceklerle kaplı tüp şeklindeki gözlere sahiptir.

Bu yeşil lensler, bir nevi güneş gözlüğü görevi görür ve bu yeşil ton, Barreleye’lerin yukarıdan aşağı süzülen mavi güneş ışığı ile birçok deniz canlısının kendilerini gizlemek için kullandığı biyolüminesans parıltısı arasında ayrım yapabilmesini sağlar.

Bu adaptasyon da bu balığa görsel bir üstünlük ve avlarını kolayca tespit edebilme yeteneği verir.

Gelelim, şeffaf kafalara.

Barreleye balıklarının şeffaf bir kafaları, onların gözlere gelen fazla ışığı toplamalarına olanak sağlar. Ancak tek sebep bu değildir.

Derin deniz dünyasının belki de en tehlikeli etçil hayvanlarından biri, dünyanın en uzun canlısı olan sinoforlardır. Sinoforlar, acı verici sokmalara sebep olabilen uzun ve zehirli dokunaçlara sahiptir.

Barreleye balıkları da şeffaf kafaları sayesinde sinoforlara doğru yüzerek onların dokunaçlarını çalabilir, başka bir deyişle etkisiz hâle getirebilir. Yani Barreleye’lerin şeffaf kafaları, gözlerini sokmalardan koruyan bir kask görevi görür.

Özetle Macropinna Microstoma (Barreleye) olarak anılan bu derin deniz canlılarının yeşil gözleri ve özellikle şeffaf olan kafaları, onların yırtıcı ve etçil deniz hayvanlarından korunmalarına olanak sağlar.

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