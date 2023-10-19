Bilim insanları, yaptıkları çalışmalarda tavuk yumurtalarının kabuklarının bataryalarda elektrot olarak kullanılabileceğini ortaya koydu. Bu ilginç keşif, daha da ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Murdoch Üniversitesinden araştırmacılar, şarj edilebilir batarya üniteleri için pek de akla gelmeyecek bir bileşenin kullanılabileceğini ortaya çıkardı. Bu sıra dışı bileşen ise her gün gördüğümüz ama aklımıza pek gelmeyecek bir alternatif: yumurta kabukları.

Yumurta kabuğundan bataryalar yapmak

Üniversitenin Harry Butler Enstitüsü Su, Enerji ve Atık Merkezi'nden Doçent Doktor Manickam Minakshi Sundaram, elektrot materyalini ve elektrolitleri yumurta kabuklarından elde etmek için çalışan bir model geliştirmeyi başardı. Normal şartlar altında elektrot üretimi için kullanılan materyaller hem maliyetli hem de çok da pratik değiller.

Minakshi'ye göre tavuk yumurtalarının kabukları, kalsiyum karbonat açısından oldukça zengin ve bu sayede de elektrot olarak kullanılabiliyorlar. Öncesinde ise kabukları fırınlamak ve ezmek gerekiyor. Böylece kabuklar bataryalarda kullanılmaya uygun hâle gelmiş oluyor. Araştırmacı, lityum iyon bataryaların genelde depolama için fosil yakıtlar kullandığını ve büyük arızalarda güvenli olmadığını belirtiyor. Ayrıca biyolojik atıkların kullanılması sayesinde yenilenebilir enerji pazarına büyük katkı sağlayacağını umuyor.

Minakshi'nin çalışması, sıvı tabanlı enerji depolama teknolojileri için sürdürülebilir elektrot geliştirilmesine odaklanıyor. Bilimsel katkılarının dışında bu çalışmanın yenilenebilir enerji çalışmalarına ve çevreye büyük katkısı olması bekleniyor.

Yumurta bataryaları daha da geliştirilecek

Çalışmaya göre yüksek iletkenlik seviyesine sahip olan sıvı lityum ve sodyum elektrolitlerin ileride şu an kullandığımız şarj edilemeyen bataryaların yerini alması mümkün. Yeni bataryaların yüksek enerji kapasitesi, daha uzun kullanım ömrü ve maliyet avantajı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bu keşfin ardından ileride yumurta kabuklarının biyolojik olarak çözünebilen polimerler, titanyum borat/sülfat veya bizmut oksit gibi bileşenlerle zenginleştirilerek kullanılabilmesi planlanıyor. Böylece araştırmacılar, atık yönetimi uygulamalarında önemli bir eşiği aşmayı amaçlıyor.