Bebeğin Cinsiyetini Doğuma Saklamayın! İşte Nedeni

Bebeklerinin cinsiyetini hamilelik sürecinde öğrenmek istemeyen ve doğuma saklayan ailelere bilim insanlarından uyarı geldi. Buna göre doğumdan önce cinsiyeti öğrenmemek, bebeğe sağlık sorunları yaratabilir.

Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen 'bebeğin cinsiyetini doğduktan sonra öğrenme' geleneği, adeta ebeveynlerin şaşırma duygularını canlandırma aracı olarak kullanılıyor. Hamilelik süresince bebeğin cinsiyetini öğrenmeyen kişiler, doğumdan sonra içten içe şaşırma duygusu ile birlikte sevinçlerine heyecan katıyorlar. Ancak bilim insanları bunu tavsiye etmiyor.

Yapılan araştırmalara göre bebeğin cinsiyetini öğrenmeden doğuma kadar bekleyen anneler, bebeklerinin geleceğini olumsuz etkileyebiliyor. Cinsiyeti doğumdan önce öğrenilen bebekler, gelecekteki hayatlarında daha sağlıklı olabiliyor. İşte bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonucu!

Cinsiyeti erken öğrenmek bebeğin yararına

Trofoblast Araştırma Merkezi'ndeki Cambridge Üniversitesi Fizyoloji Geliştirme ve Sinirbilim Bölümü'nden bir grup bilim insanının yaptığı çalışmalara göre bebeğin cinsiyetini hamilelik sürecine öğrenmek oldukça önemli. Nitekim anne, cinsiyetini bilmediği bebek için yanlış beslenme uygulamaları yapabilir. Bu da bebeğin sağlığını etkileyebilir.

Bir erkek bebeğe gebe olan annenin plasenta yoluya daha fazla besin ve oksijen salgılaması gerekir. Erkek bebekler, kız bebeklere göre daha fazla besine ve oksijene ihtiyaç duyar. Anne, gebelik sürecinde bebeğin cinsiyetini bilmediği zaman beslenme koşullarını net bir şekilde ayarlayamayabilir. Bu da daha fazla besin isteyen erkek bebeğin yeterince besin alamamasını ve sağlıksız bir şekilde dünyaya gelmesini tetikleyebilir.

Bu açıdan bebeğin cinsiyetini erkenden öğrenen aileler, doktorlarının da yönlendirmesi ile birlikte doğru beslenme ve yaşam koşulları edinebilir. Bebeğe göre beslenip yaşamak, doğal olarak bebeğin hem o anki sağlığını, hem de gelecekteki sağlığını belirleyecektir.