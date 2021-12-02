Günümüzde kanunen yasak olmasına rağmen pek çok ev sahibi, kiralık ev ilanlarında evlerini öğrencilere ya da bekarlara kiralamayacaklarını belirtiyorlar. İşte bunu yapan bir ev sahibine bugün ceza kararı çıktı.

Günümüzde ev kiralamak için herhangi bir internet sitesine girdiğinizde ya da bir emlakçı aracılığıyla ev sahibine ulaştığınızda “öğrenciye/bekara vermem” gibi sözlerle karşılaşmışsınızdır. Kiralık evlerde böylesine bir kısıtlama koymak her ne kadar kanuna aykırı olsa da ev sahipleri, halen aynı kısıtlamaya sürdürmeyi devam ediyorlar.

Bugünse temelde kişiler arasında ayrımcılık yapan bu kısıtlamayı koyan bir ev sahibine neler olabileceğini gösteren bir örnek daha yaşandı. Bekar ve erkek olduğu için kiralık ev bulamayan kişi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvuru yaptı. Kişi, bir ev sahibinden hepimizin duyduğu veya gördüğü sözün bir tık daha üstünü duymuştu: Erkeklere ve öğrencilere ev veremem.

Ayrımcılık yasağı ihlal edildi

Bu sözleri duyan kişi, TİHEK’e ‘ayrımcı muameleye maruz kaldığını’ belirterek başvuruda bulundu. Başvurunun ardından ev sahibinin iddialara karşı yazılı görüşü talep edildi. Yapılan görüşmede ev sahibi, bekar kiracıya evinin bulunduğu binanın aile apartmanı olduğunu ve aile birliği olan kişilere kiraya vermek istediğini söyledi.

Yapılan değerlendirmenin ardından TİHEK, kiracı adayına yapılan muamelenin meşru bir amacının bulunmadığına işaret eden karara imza attı. Karardan çıkan en önemli ifade şuydu:

“Somut olayda başvurana medeni hal ve cinsiyet temelinde ayrımcı muamelede bulunularak, başvuranın hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanması engellendiğinden, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.”

TİHEK, ev sahibine 4 bin TL idari para cezası verilmesine, bu cezanın da uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.