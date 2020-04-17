Lenovo Legion Y740Si

Dün yeni oyun bilgisayarlarını tanıtan Lenovo, oyun bilgisayarı ile ultrabook hafifliğini birleştiren Legion Y740Si’yi de tanıttı. 10. Nesil Core-H Serisi işlemci ve 32GB RAM’iyle Legion Y740Si, oldukça dikkat çekici görünüyor.

Bilgisayar sektörünün önemli üreticilerinden Lenovo, yeni bilgisayarlarını duyurmaya devam ediyor. Lenovo, dün Legion 5i ve Legion 7i ile beraber bir ultrabook olan Legion740Si’yi de duyurdu. Bir ultrabook olarak oldukça kuvvetli bir donanımı olan Y740Si’ye gelin yakında bakalım.

Legion Y740Si’nin 15 inç büyüklüğündeki 4K IPS ekranı, %100 RGB kapsamı, VESA DisplayHDR 400, Dolby Vision özellikleri sunuyor. 15 inç büyüklüğünde olması rağmen Lenovo’nun yeni ultrabooku sadece 1.7 kg ağırlığında.

Ultrabook hafifliği sunan güçlü dizüstü bilgisayar: Legion740Si

Legion 5i ve Legion 7i’nin oldğu gibi Y740Si de Intel'in 10. Nesil Core-H Serisi işlemcisiyle beraber gelecek. Y740Si, işlemcisinin yanında 32GB RAM ve 1TB SSD depolama alanı ile kullanıcılarına oldukça iyi bir performans sunacağa benziyor.

Lenovo, Y740Si’nin gücünü artırmak isteyen kullanıcılara harici bir çözüm de sunuyor. Y740Si’yi güçlendirmek isteyen kullanıcılar Lenovo Legion BoostStation eGPU’yu Y740Si’ye bağlayabiliyorlar. Legion BoostStation eGPU, isteğe bağlı olarak NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700XT ile birleştirilebilecek.

Lenovo’nun yeni, güçlü ultrabooku için biraz beklememiz gerekecek. Lenovo hem Legion Y740Si’yi hem de Legion BoostStation eGPU’yu Mayıs 2020’de satışa sunacak. Legion Y740Si 1.199,99 dolar (yaklaşık 8.295 lira) fiyatla, Legion BoostStation eGPU ise 249,99 dolar (yaklaşık 1728 lira) fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak