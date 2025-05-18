Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 18.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bluetooth 5.1 bağlantısı ile kesintisiz dinleme sağlayan SoundPEATS Free2 Classic, 30 saat çalma süresine ve IPX5 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Net aramalar da yapabileceğiniz bu kulaklık, 720,81 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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Çok satanlar arasında bulunan ve 680,06 TL'ye satışta olan Sonoff anahtar, tüm akıllı cihazlarınızı tek bir uygulama üzerinden kontrol etmenize olanak sağlıyor. Mini boyutuyla da dikkat çeken bu ürün, Alexa, Apple Home, Google Home vb. platformlarla entegre edilebilir.

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27 inç ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan BenQ monitörü satın almak isterseniz şimdi 12.674,00 TL.

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Üç renkli aydınlatmaya, 1,6 m kablo uzunluğuna, multimedya tuşlara ve sabit bilek desteğine sahip olan Everest klavye, %15 indirimle 396,63 TL'ye düşmüş durumda.

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15,6 inç ekrana sahip Asus bilgisayarın 1 TB SSD’si ve Intel Core i7 işlemcisi sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Bilgisayar, %20 indirim fırsatıyla 29.999,00 TL’ye düştü.

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130 ml kapasitesi sayesinde 3 fincan kahve yapabilen Bialetti moka pot, tüm ocak türleriyle uyumlu. Kahve deneyiminizi daha pratik bir hale getiren bu ürün, 1.194,52 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Üç temi̇zleme moduna ve fırçalama bölgesini değiştirmeniz için sizi 30 saniyede bir uyaran zamanlayıcıya sahip Oral-B Pro Series 1, diş etlerini korumaya ve diş eti çizgisi boyunca plak temi̇zli̇ği sağlamaya yardımcı oluyor. Diş fırçası, 2.412,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini aldı.

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