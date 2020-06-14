Sahip olduğu beş kameralı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Nokia 9'un kameralarının arkasındaki şirket, akıllı telefon endüstrisinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Şirketin kurulumu dikkat çekmiş olsa da beklentileri karşılayamamıştı.

Çoklu kamera kurulumuna öncülük eden şirket, akıllı telefon endüstrisinden çekiliyor. Light isimli şirket, Nokia 9 Purview Penta kamera kurulumunda çalışmıştı. Son raporlara göre; Light artık görüntüleme uzmanlığını Light 16 isimli kamera gibi temel ürünlere odaklanmak için kullanacak. Light 16 adından da anlaşılacağı gibi, 16 merceğe sahip ve DSLR fotoğraf makineleri için bir tehdit olarak görülüyor.

Light’ın akıllı telefon endüstrisindeki şöhreti Nokia 9 Pureview'daki performansından geliyor. Nokia 9’un arkasında beş kamera gören herkes oldukça şaşırmıştı.

Nokia 9 beklentileri karşılayamadı

Pureview (net görüş) işareti, Nokia 9 kullanıcılarının beklentilerini artırmıştı. Ancak işler istenildiği gibi ilerlemedi. Telefonun benzersiz kamerası ağır bir faturaya mal oldu ve kendisini ‘akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren bağımsız bir kriter’ olarak adlandıran bir web sitesi DxOMark tarafından 85 puan aldı. Telefonun kullandığı birden fazla lens, görüntüleri ayrı ayrı işliyordu; bu da cihazın fotoğraf işleme süresinin çok uzun olmasına sebep oldu.

Bu sorunlar, HMD Global'in Hindistan'da 45.000 Rupiden daha yüksek fiyata piyasaya sürülen amiral gemisi telefonu için bir problem haline geldi. Şirket, yeni şeyler denemek için Xiaomi ve Sony ile el sıkışsa da bu ortaklıktan bir şey beklemek için çok geç olduğu düşünülüyor.

HMD Global ise, kamerasının Pureview olacağı söylenen amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9.3 üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Şirket şu anda özellikler, düzenleme, algoritmalar ve daha fazlasını içeren kamerayı tamamlamak için çalışıyor. Raporda, olağan gelişmelerin ötesinde, HMD Global ve Carl Zeiss arasındaki ortaklık da vurgulanıyor. Her iki ekibin de yaklaşmakta olan akıllı telefonun ‘özel’ Zeiss efektlerinin ince ayarlarını yapmakla uğraştığı biliniyor.